25.09.2020

Das Jubiläumsfest wird auf 2021 verschoben

Gersthofens Naturfreunde werden heuer 100 Jahre alt. Doch Corona macht einen Strich durch die Feierlichkeiten

Die Naturfreunde Gersthofen feiern 100-jähriges Jubiläum. Die Gründerväter Sepp Enzinger und Fritz Wagner hätten es sich 1920 wohl nicht erträumt, dass im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ein beachtlicher Verein mit über 700 Mitgliedern entstanden ist!

Im Jahr 1930 begann der Bau der St.-Klaus-Hütte in Muttershofen bei Lützelburg. Zu diesem Ziel wanderte man – für viele heute unvorstellbar – um dort seine Freizeit zu verbringen.

Zeitweilig von den Nazis verboten, kam es 1947 zur Wiederaufnahme der Vereinstätigkeiten. Mit Wandern, Bergsteigen und Klettern steht und stand der Bezug zur Natur immer im Vordergrund. Großen Aufschwung nahm der Verein in den 70er Jahren, als die Naturfreunde eine Skiabteilung ins Leben riefen.

Bis heute erfreuen sich die Wintersportangebote großer Beliebtheit. Mit 20 Trainern Ski alpin sind die Naturfreunde von November bis März im gesamten Alpenraum unterwegs, um den Mitgliedern den Spaß am Skifahren näherzubringen.

In 100 Jahren verändert sich vieles – auch ein Verein muss sich weiterentwickeln und mit der Zeit gehen. In den 2000er Jahren kamen zum Beispiel Inlineskaten, Nordic Walking und Mountainbiken zusätzlich ins Programm.

Eine weitere große Veränderung kam vor drei Jahren, als Bürgermeister Michael Wörle das ehemalige Baumschulgelände der Familie Ortolf dem Verein zur Nutzung anbot. In zwei Jahren Bauzeit und mit einigen Tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurde auf 2,5 Hektar ein Natur- und Freizeitgelände an der Westendstraße geschaffen. Den Mitgliedern und an bestimmten Terminen auch der Öffentlichkeit stehen dort vielfältige Sportmöglichkeiten wie zum Beispiel Bikepark, Beachvolleyball, Fußball und Discgolf zur Verfügung. Wer mehr die Ruhe und die Natur sucht, kann sich beim Urban Gardening oder am Biotop entspannen.

Im Jubiläumsjahr wollten die Naturfreunde Gersthofen eigentlich mit einigen großen Veranstaltungen richtig feiern. Doch Corona hat, wie bei vielen anderen Festivitäten auch, hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zumindest ein Vereinsausflug nach Füssen mit Wandern, Bergsteigen und Kultur konnte kürzlich durchgeführt werden. Die großen Feierlichkeiten wollen die Naturfreunde nächstes Jahr zum 101-jährigen Jubiläum nachholen.

