Das ist der Neue im Gemeinderat

Michael Zambelli Gat rückt für Ellen Blask nach

Was sich alles im Meitinger Marktgemeinderat tut, weiß Michael Zambelli Gat ziemlich genau. Der 45-Jährige verfolgt seit Jahren als Gast die Sitzungen. Nun darf er einige Stuhlreihen nach vorne wechseln und am Beratungstisch Platz nehmen. Der stellvertretende SPD-Ortsvorsitzende rückt für die verstorbene Ellen Blask nach. Er wurde am Mittwochabend von Bürgermeister Michael Higl feierlich als Marktgemeinderat vereidigt.

Zambelli Gat, der seit 1993 SPD-Mitglied ist, wohnt seit 2002 in Meitingen. Der gebürtige Allgäuer war von 2012 bis 2016 Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes. Derzeit ist er Mitglied im Vorstand des Unterbezirks der SPD, gehört der Führungsmannschaft der AWO Meitingen an und ist Schöffe am Landgericht.

Zambelli Gat will sich im Gremium für ein „friedvolles Miteinander in Meitingen ohne Wohnungsnot“ einsetzen. Ihm sind die Themen Kinderbetreuung und Infrastruktur wichtig. Außerdem möchte er sich dafür starkmachen, dass es schöne öffentliche Aufenthaltsräume gibt. Als Beispiel nennt er den Schlosspark oder die neue Dorfmitte in Langenreichen, die gerade gebaut wird. Da die verstorbene Ellen Blask ihn als Mentorin begleitet hatte, will er sich dafür einsetzen, dass Projekte, die ihr am Herzen lagen, wie beispielsweise eine öffentliche Toilette, realisiert werden. (elhö)

