09:05 Uhr

Der Hery-Park ist verkauft

Ein Immobilienfonds bezahlt mehr als 50 Millionen Euro für das Fachmarktzentrum. Er sieht an diesem Standort in Gersthofen noch Wachstumschancen.

Der Gersthofer Hery-Park hat einen neuen Eigentümer. Der europaweit tätige Private-Equity-Fondsmanager Tristan Capital hat das Fachmarktzentrum für 53,5 Millionen Euro für einen seiner Fonds erworben. Als Co-Investor wird der Frankfurter Immobilien-manager Kintyre Investments genannt. Das berichtet die deutsche Immobilienzeitung. Verkäufer waren das britische Investmenthaus Revcap und die Frankfurter Freo-Group, die ebenfalls auf Immobiliengeschäfte spezialisiert ist und 2006 in Gersthofen einstieg.

Neuer Besitzer ist nun ein Fonds. Private-Equity-Fonds sammeln Kapital und investieren es in Beteiligungen an Unternehmen mit dem Ziel, diese später wieder gewinnbringend zu verkaufen. Die Gewinne, die der Fonds erwirtschaftet, werden später an die Geldgeber weitergegeben. Die Investoren, die diese sogenannte alternative Anlageform nutzen, sind in der Regel keine Privatanleger, sondern meist Banken, Versicherungen und vor allem Pensionskassen, die auf höhere Renditen als bei klassischen Anlageformen hoffen.

Ein 135.000 Quadratmeter großes Areal

Der Hery-Park bietet mehr als 63.000 Quadratmeter Einzelhandels- und Mischflächen. Mieter sind dort unter anderem Spiel und Freizeit, Rewe oder Bauhaus. Die neuen Eigentümer sehen auf dem insgesamt 135.000 Quadratmeter großen Areal durchaus noch Potenzial. Möglich wären Gastronomie oder Lagerflächen für die bestehenden Mieter, zitiert die Immobilienzeitungeine amerikanische Anwaltskanzlei, die bei dem Geschäft als Berater tätig war.

Markantestes Gebäude auf dem Areal ist der frühere Kuka-Turm. Dieser war allerdings nicht Bestandteil des Immobiliengeschäftes. Das zehnstöckige Gebäude gehört seit dem vergangenen Jahr der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK). Diese zählt mit rund 650.000 Mitgliedern nach eigenen Angaben zu den 15 größten deutschen Krankenversicherern und hat eine Niederlassung in Gersthofen. Das Unternehmen mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart ist im genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken organisiert.

Kuka-Turm: 8700 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen

Der frühere Kuka-Turm wurde 2003 als Sitz des Schulungszentrums des großen Roboterherstellers für rund zehn Millionen Euro von den damaligen Betreibern des Hery-Parks gebaut. 2016, nachdem sich die Firma Kuka wieder zum Hauptsitz nach Augsburg-Lechhausen zurückgezogen hatte, erwarb ihn zunächst das Immobilienunternehmen Solidas. Gersthofens höchstes Gebäude, das diesen Titel bald an einen elfstöckigen Bau der Firma Roschmann verlieren wird, bietet 8700 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen auf bis zu zehn Stockwerken im Turm, drei Stockwerken im Mittelbau sowie sechs im zweiten Flügel des Objekts. (AL, cf)

