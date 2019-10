05:58 Uhr

Der Wasserpreis in Gersthofen soll gleich bleiben – noch

Bis Ende 2020 kostet der Kubikmeter in Gersthofen wie bisher 91 Cent. Doch wegen dringender Instandhaltungsmaßnahmen dürfte es danach für die Verbraucher teurer werden.

Von Gerald Lindner

Alle fünf Jahre kalkuliert die Stadt Gersthofen ihre Wassergebühren neu. Die letzte Kalkulationsspanne endete Ende 2018. Nun befasste sich der Werkausschuss mit einer neuen Berechnung. Die Gebühren werden nicht erhöht – diesmal. Denn bei der nächsten Kalkulation werden sich die Folgen der derzeitigen Keimbelastung im Trinkwassernetz auf die Wasserpreise auswirken.

Der Stadtrat hatte Anfang des Jahres den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband damit beauftragt, die Gebühren neu zu berechnen. „In der Kalkulation werden auch zukünftige Investitionen und Unterhaltsmaßnahmen der nächsten vier Jahre – so lange ist der Berechnungszeitraum – berücksichtigt“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel. Weil aber keine konkreten Daten über die Unterhaltsmaßnahmen oder künftige Investitionen vorliegen, würde eine Kalkulation auf Basis von ungenauen Werten die gesamte neue Berechnung verfälschen.

Gersthofer Studie läuft noch

Eine vom Stadtrat in Auftrag gegebene Studie zu den erforderlichen Investitionen in das „Wasser der Zukunft“, so Schinzel, läuft nämlich noch. „Im November werden wir verschiedene Varianten an Instandhaltungs- und weiteren Maßnahmen vorstellen, die jeweils Kosten in unterschiedlicher Höhe verursachen“, kündigte der Stadtwerke-Geschäftsführer an. Bürgermeister Michael Wörle hatte im Gespräch mit unserer Zeitung schon vor Tagen deutlich gemacht: „Schon vor dem Abkoch- und dem Chlorungsgebot haben wir Investitionen in unser Leitungsnetz ins Auge gefasst.“

Die Kosten für die seit Wochen laufenden Laboruntersuchungen der täglichen Proben an 48 Stellen des 130 Kilometer umfassenden Leitungsnetzes sowie die anstehende Chlorung stehen ebenfalls noch nicht fest. Daher habe der Kommunale Prüfungsverband vorgeschlagen, im Sinne einer Gerechtigkeit für die Bürger die Ermittlung der Gebührensätze auf die Jahre 2019 und 2020 zu begrenzen.

Gersthofer zahlen 91 Cent pro Kubikmeter

Derzeit zahlen die Gersthofer 91 Cent pro verbrauchtem Kubikmeter Wasser. „Aus den Berechnungen ergibt sich, dass die Gebührensatzung für diese zwei Jahre nicht geändert werden muss“, so Schinzel weiter. „Wir können so diesmal noch den Wasserpreis halten. Im Jahr 2020 muss zwingend eine erneute Kalkulation der Wassergebühren erfolgen“, betonte er. Damit bleibt es für die 12000 Haushalte bei einem Wasserpreis von 91 Cent pro Kubikmeter.

Angesichts der in gut einem Jahr zu erwartenden Anhebung der Gebühr bemängelte Peter Schönfelder (SPD/Grüne): „Wir haben bei der letzten Kalkulation darauf verzichtet, Rücklagen zu bilden, nun haben wir für solche unerwarteten Ausgaben keinen Puffer, um diese aufzufangen.“ Bernhard Schinzel betonte, er halte es für sinnvoller, dies nicht zu tun. „Statt das Geld vom Bürger zu holen, können wir es auch von der Bank holen und danach die Finanzierung über einen verträglicheren Zeitraum verteilen.“

Einstimmig stimmte der Werkausschuss dem Vorschlag der Stadtwerke-Geschäftsführung zu. Schinzel fügte hinzu: „Die Kosten für die neuen Leitungen in der Augsburger und der Händelstraße werden abgeschrieben.“ Sonst hätten die Gebühren bereits jetzt allein wegen dieser Baumaßnahmen um zehn Cent pro Kubikmeter Wasser erhöht werden müssen. "

Themen folgen