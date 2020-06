vor 33 Min.

Die Bahn will den Zugang zum Bahnhof in Langweid verbauen

Plus Die Deutsche Bahn präsentiert ihre Pläne für einen modernen Bahnhalt in Langweid. Diese lösen vor Ort allerdings blankes Entsetzen aus.

Von Sonja Diller

Die Bahn plant, Langweid ist sauer. Eine deutliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren zur Planfeststellung für das Vorhaben „Haltepunkt Langweid a. Lech, Neubau Außenbahnsteige“ brachte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg.

Die Erhöhung der Bahnsteige von aktuell 35 auf 76 Zentimeter sei begrüßenswert. Eine Verlegung der Ein- und Ausstiegsbereiche samt Verlegung des Wartehäuschens plus einer ganzen Reihe von Anpassungen sei allerdings absolut konträr zum Bahnhofskonzept von Langweid, kritisieren die Gemeinderäte.

Pläne der Bahn für den Bahnhof in Langweid entsetzen die Gemeinderäte

170 Meter lange Bahnsteige in Richtung Norden, die erst auf Höhe des Bahnhofsgebäudes beginnen und eine „Glasschachtel“ vor dem Eingang zum Kulturbahnhof bringen die Langweider Gemeinderäte zum Kochen. Die Planungen der Deutschen Bahn entsprächen „in keinster Weise“ den Wünschen und bisherigen Planungen der Gemeinde rund um den Bahnhof. Der gut angenommene Park&Ride Platz werde vom direkten Bahnsteigzugang abgekoppelt und das Bahnhofsgebäude in seiner Nutzung stark eingeschränkt. Die über Jahre mit den regionalen Ansprechpartnern der DB Station und Service und DB Energie erarbeiteten positiven Entwicklungen und Zukunftsplanungen am Bahnhof würden durch das nun vorgelegte Vorhaben torpediert.

Auch die Pächter und Betreiber des Bahnhofsgebäudes wurden von den Plänen völlig überrascht und sehen das Projekt Kulturbahnhof in seinem Bestehen bedroht. Die buch4-Kulturbahnhof gemeinnützige GmbH hat das Gebäude seit 2018 von der Gemeinde Langweid gepachtet und will den historischen Bahnhof als Treffpunkt im Ort beleben.

Bahn willden Zugang zum Bahnhof in Langweid verbauen

Für die Renovierung des Gebäudes aus dem Jahr 1907 wurden 400.000 Euro an Spenden- und Sponsoringgelder aufgebracht und weitere 200.000 Euro an Krediten aufgenommen. Die Planungen der Bahn seien „katastrophal für das gemeinnützige Projekt“ da der Zugang zum Gebäude durch das geplante Wartehäuschen verbaut und die Nutzung des Vorplatzes unmöglich gemacht würde erläutert der Geschäftsführer des Kulturbahnhofs, Benedikt Gleich in einem Brandbrief an die Bahn. Alternativen zu den vorgelegten Planungen werden in dem 18-seitigen Schreiben aufgezeigt.

Noch im Februar hatten die für den Bahnhof Verantwortlichen vor Ort das Einverständnis mit der Nutzung der Freiflächen vor dem Bahnhofsgebäude signalisiert, sobald die nötige Baugenehmigung dafür vorliege. Die wurde erarbeitet und liegt zur Genehmigung beim Landratsamt. Nur wenige Monate später nun die Kehrtwende.

Langweid hat bereits viel Geld und Energie in den Bahnhof investiert

In den Bahnhof und das Umfeld hat Langweid bereits viel Geld und Energie investiert. Mit einer modernen, barrierefreien Personenunterführung sollen die Gleise verbunden werden, um den Zugang für alle Bahnkunden zu verbessern. 2019 war das Projekt wegen aus dem Ruder laufender Kosten in höchster Baukonjunktur nicht zustande gekommen; 2022 soll ein neuer Anlauf genommen werden.

Gerne könne sich die Bahn an diesem Umgriff beteiligen und damit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die gewünschte Barrierefreiheit auf dem gesamten Bahnhofsgelände schaffen, bietet Langweid in seiner Stellungnahme an. Die aktuelle Planung sei allerdings „wohl fernab der örtlichen Gegebenheiten auf dem Reißbrett entstanden.“ Eine Abstimmung sei unabdingbar, betonte Bürgermeister Jürgen Gilg (CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung.

