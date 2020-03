Die Diedorfer Tanzabteilung ist weiterhin auf Erfolgskurs

Plus Seit 20 Jahren feiern die Tänzerinnen nationale und internationale Erfolge. Zum runden Geburtstag soll es eine noch nie dagewesene Tanzshow geben.

Die charmanten Damen der Tanzabteilung des TSV Diedorf haben vor Kurzem bei der Sportlerehrung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie für zweite Plätze bei dem Wettbewerb Dance Star Austria 2019 mit dem Tanz „Sorry“ und dem Modern-Tanz „Breathe“ geehrt wurden.

Das Sportjahr 2020 habe für die Tanzmädels wieder vielversprechend begonnen. Erst kürzlich hätten sie beim Vorentscheid für den deutschen Wettbewerb dieses Jahres in Garching erste und zweite Plätze erreicht, freut sich die Gründerin und Trainerin der Tanzabteilung, Stefanie Mögele. Selbst damals erst 17 Jahre alt, fing sie mit einer Minigruppe für Mädels ab vier Jahren vor 20 Jahren an. „Es bestand großes Interesse am Tanz, denn schnell wurden aus dieser einen Gruppe fünf, und ich war schließlich freitags von 15 Uhr nachmittags bis 22 Uhr abends in der Halle, um alle tanzinteressierten Mädels zu trainieren“, erinnert sie sich.

Unterstützung aus den eigenen Reihen erhalten

Nebenbei zeichnete Stefanie Mögele lange Jahre auch für die Kostüme verantwortlich. Sie habe früher alle Kostüme selbst entworfen, genäht und mit Pailletten besetzt. Ihr ehrenamtlicher Einsatz, der während ihres Studiums noch relativ gut zu bewältigen war, wurde, als sie zu arbeiten begann, doch ziemlich schwierig. Doch da erhielt sie Unterstützung aus den eigenen Reihen. Die inzwischen 16- und 17-jährigen Tänzerinnen übernahmen nach und nach die Kleinen und Jüngeren, sodass Mögele letztlich nur noch die Wettkampfgruppe trainierte. 2014 hat sie sich aus dem „Showgeschäft“ etwas zurückgezogen und zeichnet weitgehend nur noch für die Organisation der Wettkämpfe und Auftritte verantwortlich. Der Tanzsport boomt weiter in Diedorf.

Stefanie Mögele blickt auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Schon die Kleinsten im Alter von vier bis sieben tanzen mit Begeisterung in der Gruppe der Minis. Gerne nehmen die Tänzerinnen auch beim Wettbewerb „Dance Star“ teil, der weltweit angeboten wird. Die Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Porec in Kroatien statt. In den vergangenen drei Jahren seien die „Company“ und die „Seniors“ immer Vizeweltmeister geworden, zeigt sich Mögele stolz auf diese Erfolge, verhehlt aber nicht, dass der erste Platz endlich erreicht werden soll.

Die „Company“ trainiert sich inzwischen praktisch selbst

Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit im Verein inzwischen maßgeblich von den Mädels, die bei ihr groß geworden sind und tanzen gelernt haben. Die „Company“ trainiert sich inzwischen praktisch selbst. Jedes Jahr lädt die Tanzabteilung zu einer Tanzshow, die in diesem Jahr aber alles übertreffen soll, denn gleichzeitig soll das 20-jährige Bestehen groß gefeiert werden. Am 18. Juli laden sie zu einer Gala in die Schmuttertalhalle, bei der alle Gruppen ihr Können präsentieren werden. Dabei sollen auch besonders erfolgreiche Tänze der vergangenen Jahre wieder aufleben, um den Gästen die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre vor Augen zu führen.