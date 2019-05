19:58 Uhr

Die Gersthofer dürfen abheben

Auch wenn sich am Himmel noch dunkle Wolken zeigten: Für viele Gersthofer könnte es nach oben gehen. Am Vorabend von Christi Himmelfahrt wurden ein neuer Ballon und ein Segelflugzeug getauft.

Bei der Taufe eines Ballons und eines Segelflugzeugs zum 50. Geburtstag fällt ein Versprechen, das viele aufhorchen lässt. Klar ist: Es geht aufwärts

Von Christoph Frey

Mit der Taufe eines Gasballons und eines Segelflugzeugs hat Gersthofen die „heiße Phase“ seines Stadtjubiläums eröffnet. Nach der Veranstaltung auf dem Ballonstartplatz am Mittwochabend ging es schon am gestrigen Donnerstag auf dem Festplatz am anderen Ende der Stadt Schlag auf Schlag: Die Feuerwehr feierte ihre neue Drehleiter, es schlossen sich Familienolympiade und Festzeltbetrieb an.

Doch zurück zum Ballonstartplatz, wo ein Versprechen an die Gersthofer für ein Raunen unter den Zuschauern sorgte – sofern sie nahe genug am Redner waren, um seine Worte deutlich zu verstehen. Johann Koenig, Vorsitzender des Luftsportvereins, versprach jedem Gersthofer, der den Luftsportverein besucht, einen kurzen Freiflug im neuen Schulungsflugzeug des Vereins. Zum Schluss seiner Rede fragte Koenig sicherheitshalber: „Ihr habt das alles verstanden, was ich gerade gesagt habe?“

Das wird sich vermutlich in den kommenden Tagen zeigen. Bis einschließlich der Pfingstfeiertage jedenfalls ist das Freizeitangebot in Gersthofen dank des 50. Stadtgeburtstages außerordentlich reichlich, Höhepunkt soll der Festumzug am Pfingstsonntag sein. Die Taufe der beiden Luftfahrzeuge am Vorabend von Christi Himmelfahrt läutete die große Gersthofer Festwoche sozusagen ein.

Das Schulungsflugzeug der Segelflieger, das die Stadt mit 60000 Euro finanzierte, hört nun auf den Namen „Karl J. Weiß“. Er war zur Zeit der Stadterhebung Gersthofens vor 50 Jahren Bürgermeister (bis 1984). Bei der Taufe des Flugzeugs standen seine beiden Töchter Karin Hillenbrand und Gabriele Winter am Mittwochabend Pate.

Mehr Aufmerksamkeit als das Flugzeug bekam allerdings der neue Gasballon ab, auf dessen rund 500 Quadratmeter großen Hülle das Logo des Stadtjubiläums sowie der Namen „Stadt Gersthofen“ prangen. Der künftig durch die Lüfte fahrende Werbeträger, der die Flotte des Augsburger Freiballonvereins verstärkt, war der Stadt rund 80000 Euro wert.

Ganz neu ist die Idee nicht, wie der Vorsitzende des Freiballonvereins Rainer Haßold sagte. Schon in den 1970er-Jahren gab es einen Gersthofen-Ballon. Seitdem hat sich die Stadt stark verändert. Die Einwohnerzahl stieg von rund 15000 zu Beginn der 1970er-Jahre auf aktuell fast 23000. Die Stadt machte sich einen Namen als florierendes Wirtschaftszentrum, legte sich ein neues Rathaus, eine neue Mitte und ein einzigartiges Ballonmuseum zu.

Die Redner bei der Ballontaufe sparten sich diese Details vermutlich für den großen Gersthofen-Festakt am Freitag in einer Woche auf. Bürgermeister Michael Wörle und Landrat Martin Sailer gingen vielmehr auf die Faszination des Ballonsports ein, der mit Gersthofen so eng verbunden ist.

Ein „perfektes Zuhause“ sei die Stadt für den ältesten deutschen Ballonverein, lobte Rainer Haßold. Den Stadtvätern wiederum gefällt durchaus die Symbolik, die mit der Ballonfahrt verbunden sind: Es geht nach oben – und das auch im Wortsinne. Haßold überreichte Stadtchef Wörle Gutscheine für insgesamt zehn Freiflüge für ganze Korbbesatzungen, die sich mit einem Piloten in die Lüfte wagen wollen. Die kann die Stadt nun als besondere Belohnung vergeben.

Den kirchlichen Segen für den Ballon sprachen Pfarrer Ralf Gössl und Diakon Christian Wolf. Die „Taufe“ fiel dann dem Ballonfahrt-Veteranen Horst Haßold, 94, zu. Im zweiten Versuch zerschellte die Flasche Schaumwein am Korb.

