Die Kinderbetreuung in Adelsried wird teurer

Die Gebühren für den Kindergarten in der Gemeinde steigen. Weshalb das so ist und welche Projekte noch anstehen wurde in jüngsten Sitzung des Gremiums deutlich.

Von Michaela Krämer

Die Gemeinde Adelsried erhöht die Kindergarten- und Kinderkrippengebühren. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Für die Eltern heißt es: Ab September 2020 müssen sie für die Kinderbetreuung zehn Euro mehr zahlen.

Eine Neuregelung gibt es hinsichtlich des Essensgeldes. Dabei wird künftig mit einer Pauschale abgerechnet, abhängig von der Teilnahme an bis zu fünf Mahlzeiten in der Woche. „Wir haben mittlerweile 80 Kinder, die hier essen. Deshalb wäre ein pauschaliertes Essensgeld für den Zeitraum von zwölf Monaten eine große Vereinfachung“, erklärte Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann. Die Berechnung basiert auf 260 Werktagen, abzüglich 30 Schließtage, elf gesetzliche Feiertage sowie 19 Krankheits- oder Fehltage. Somit ergeben sich in der Summe 200 Kindergartentage. Zwar seien Eltern jetzt mit dieser Pauschale nicht mehr so flexibel als früher, allerdings brauche auch die Gemeinde Planungssicherheit, wie Ludwig Lenzgeiger ( CSU) ergänzte. Einer Überarbeitung der Kindergartensatzung hatte der Gemeinderat ebenfalls zugestimmt.

Ist der Kindergarten Adelsried der richtige Platz für ein Kind mit Behinderung?

Ein Recht auf einen Kindergartenplatz habe jedes Kind, so Stegherr-Haußmann. Dennoch sollte die „Probezeit der Kinder“ neu formuliert werden. Hier geht es um Kinder, die einen besonders hohen pflegerischen Aufwand brauchen, um ordentlich betreut werden zu können. Dritter Bürgermeister Stefan Kramer (FWG) hielt nichts von dem Vorschlag einer neuen Formulierung. Eine Fachkraft müsse überprüfen, ob der Kindergarten hier in Adelsried der richtig Platz für ein behindertes Kind mit einer notwendigen Rundumbetreuung sei. Er sieht die vorgeschlagene neue Formulierung bei der „Probezeit der Kinder“ in der Satzung als Negativum. „Es macht ein ganz schlechtes Bild.“ Und auch Hannelore Zirch (FWG) ist der Meinung, dass man es den Eltern gegenüber begründen müsse, warum ihr Kind nicht in diesem Kindergarten aufgenommen werden kann.

Sanierung Für das kommende Jahr sind eine Reihe von Straßen- und Gehwegssanierungsmaßnahmen nötig. Dabei gibt es durchaus Prioritäten wie beispielsweise die Steigfeldstraße, die laut Stegherr-Haußmann „schon lange auf dem Programm steht.“ Hier besteht der größte Handlungsbedarf, denn die Straßendecke muss komplett erneuert werden. Die alte Verschleißschicht muss abgetragen und eine neue aufgetragen werden. Auch in Kruichen gilt es einige Bauarbeiten an den Kanaldeckeln vorzunehmen. Die Kanalschachtsanierung beziffert sich auf 14460 Euro netto, für die Straßensanierung wären rund 52400 Euro netto geschätzt notwendig, so der jetzige Stand. Stefan Kramer bemängelte, dass im Kohlstattweg bei starkem Regen das Wasser von den Gullis nicht mehr aufgenommen wird, weil Laub die Sinkkästen dicht macht. Erst wenn eine Straßensanierung nötig werden würden, kann man prüfen, ob ein Bergeinlaufschacht installiert werden soll.



Für Zweiten Bürgermeister Karl Meyer (CSU) ist es nicht nachvollziehbar, dass jetzt schon Entscheidungen über Ausgaben des nächsten Jahres getroffen werden, wenn der Haushalt für 2020 noch nicht vorliegt. Auf Vorschlag von Amtsleiter Günther Reichherzer soll nun ein Kämmerer klären, wie denn die haushaltslose Zeit zu bewerten ist. Stefan Kramer (FWG) sieht aufgrund der Wahlen im kommenden Jahr die Haushaltsplanung frühestens Ende Mai, wenn nicht sogar erst Anfang Juni aufgestellt.

Schließanalge Einen Auftrag für Transponder-Schlüssel für die Tür-Schließanlagen im Adelsrieder Rathaus (Eingang Dillinger Straße , Nähstube, Bürgersaal, Feuerwehr ) hat der Gemeinderat an den günstigsten Anbieter vergeben. Auch für die Mehrzweckhalle wäre dieses elektronische Schließsystem notwendig, wie die Rathauschefin betonte. Allerdings läge hierfür bislang noch kein Angebot vor.



Fotobuch Der Vorschlag von Erna Stegherr-Haußmann , die „1000 Jahre Adelsried " in einem Fotobuch zu dokumentieren, fand bei den Räten positives Echo. Zu diesem Zweck müssten hierzu die vielen Bilder gesichtet und in einem Layout positioniert werden.



