Die Kirche war fast 30 Jahre lang ihr zweites Zuhause

27 Jahre lang war Annemarie Barth Mesnerin in St. Raphael in Steppach. Diesen Sonntag wird sie von der Gemeinde verabschiedet.

Annemarie Barth war fast drei Jahrzehnte lang Mesnerin in Steppach und die gute Seele der Gemeinde. Nun steht ihr ein rührender Abschied bevor.

Von Angela David

Wenn Annemarie Barth an den kommenden Sonntag denkt, wird ihr ganz flau im Magen. Nicht, dass sie nicht gerne den Gottesdienst in St. Raphael in Steppach besucht – im Gegenteil. Ihr tiefer Glaube an Gott und die katholische Kirche ist für die 63-Jährige schließlich der Mittelpunkt ihres Lebens.

Doch an diesem Sonntag, zum Patrozinium der Kirche, wird sie nach insgesamt 27 Jahren als Mesnerin von der Kirchengemeinde verabschiedet und ihr schwant schon, dass da einiges auf sie zukommen wird. Dabei steht sie doch so ungern im Mittelpunkt. „Ich hoffe, ich muss nicht allzu sehr weinen“, sagt Annemarie Barth. Schließlich werden alle da sein: „Ihre“ Ministranten, die Chöre, die schon seit Wochen proben, die Gläubigen und auch der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft, Stephan Spiegel. Dieser Abschied wird sicher sehr ergreifend für sie, das weiß sie. „Diese Kirche war ja schließlich mein zweites Zuhause, meine Heimat, mein Lebensort.“

Sie hatte sich auf eine Zeitungsannonce beworben

1990 kam Annemarie Barth mit ihrer Familie aus dem rumänischen Banat nach Deutschland und fing zwei Jahre später in St. Raphael als Mesnerin und Hausmeisterin an – damals noch mit der tatkräftigen Unterstützung ihres Mannes. Sie hatte sich auf eine Zeitungsannonce beworben. Die Familie wohnte mit ihren zwei Kindern neben der Kirche und war immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht war.

Pfarrer in St. Raphael war damals Peter Brummer, der 1995 bundesweit Schlagzeilen machte, weil er einer kurdischen Familie Kirchenasyl gewährte.

Schon bald war die Familie Barth zentrale Anlaufstelle für viele Gemeindemitglieder und ihre Anliegen. „Die Ministranten kamen oft zu uns und schauten mit meinem Mann Fußball“, erinnert sich Annemarie Barth.

Überhaupt lagen ihr vor allem die Kinder und Jugendlichen in St. Raphael immer sehr am Herzen. „Viele von ihnen habe ich ja aufwachsen sehen – von ihrer Taufe über das Ministrieren bis hin zu ihrer Hochzeit.“ Das sei eine wunderschöne und wertvolle Aufgabe gewesen, die jungen Leute zu begleiten. „Ich hab schon gesagt, sie können immer anrufen und vorbeischauen“, lacht die 63-Jährige, die auch heute nur wenige Gehminuten von der Kirche entfernt wohnt.

Fast jeder im Ort kennt sie

Als Mesnerin hatte die Steppacherin – die fast jeder im Ort kennt – noch viel mehr zu tun als heutzutage. „Es wird halt alles immer weniger“, sagt sie: Weniger Gläubige, weniger Gottesdienste, weniger Pfarrer für mehr Gemeinden. Aktuell wurde die Pfarreiengemeinschaft Am Kobel ja aufgelöst und ist nun Teil der großen Pfarreiengemeinschaft Neusäß. Nächste Woche wird Pfarrer Stephan Spiegel offiziell eingeführt.

Vier Pfarrer hat die Mesnerin insgesamt in fast drei Jahrzehnten miterlebt, „mit allen habe ich mich super verstanden“. Am längsten, nämlich elf Jahre, arbeitete sie mit Pfarrer Georg Egger zusammen.

Geschätzt wurde Annemarie Barth allseits nicht nur wegen ihrer Herzenswärme, ihrer Bescheidenheit und ihrer hilfsbereiten, zupackenden Art. Geschätzt war auch stets der Blumenschmuck in der Kirche, für den sie sorgte und ihre Hilfe bei allen Höhepunkten im Kirchenjahr, bei vielen gemeindlichen Feiern und den Konzerten der vier Chöre in Steppach. Für die Kinder und die Gläubigen war sie jahrzehntelang einfach „die Annemarie“ – eine Institution, die gute Seele der Pfarrei.

Platz für die Jüngeren machen

„Aber ist habe gespürt, es ist jetzt Zeit aufzuhören und Platz zu machen für die Jüngeren“, so die 63-Jährige. In Roland Utzinger hat sie einen äußerst tüchtigen, jungen Nachfolger, findet sie. Zuhause ist die Ruheständlerin nämlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Jahrelang hat sie zuerst ihre Mutter, dann ihren Mann bis zum Tod gepflegt. Und nun sorgt sie für ihren schwerkranken erwachsenen Sohn bei sich zuhause, und auch für ihre Tochter und ihre zwei Enkelkinder ist sie gerne da und freut sich, ab jetzt mehr Zeit für sie zu haben.

Jetzt, im Rückblick auf ihre langjährige Tätigkeit, gäbe es noch so viele, denen die 63-Jährige danken will, aber an diesem Sonntag wartet die ganze Kirchengemeinde erst einmal darauf, „ihrer Annemarie“ Danke zu sagen.

