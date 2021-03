vor 17 Min.

Die Meitinger Tafel ist wieder gedeckt

Plus Nach einer Umbau- und Renovierungspause können sich Bedürftige wieder mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln eindecken.

Von Oliver Reiser

Spargel, Bananen, Stangensellerie, Äpfel, Fenchel, Blumenkohl - die Auswahl an Obst und Gemüse ist fast so bunt und groß wie auf einem Wochenmarkt. Einziges Manko: Meist nähert sich die Ware dem Verfalldatum, hat vielleicht die eine oder andere Delle. Doch nicht nur allein wegen dieser großen Auswahl sind rund 40 Personen zur Gemeindehalle gekommen. Seit dem 11. Januar war die Ausgabestelle der Meitinger Tafel erstmals wieder geöffnet. Neben den Corona-Kontaktbeschränkungen verhinderten auch Umbau- und Renovierungsarbeiten einen Betrieb dieser Einrichtung, die von der Ökumenischen Sozialstation koordiniert wird. Dabei wurde die Heizungsanlage erneuert und auf Fernwärme umgestellt.

Bedürftigkeit muss vorliegen

Mitten im rückwärtigen Garten der Gemeindehalle steht Hermann Rösner. Mit lauter Stimme fordert er den erforderlichen Abstand ein und erklärt, dass jeder der Anwesenden aus einem kleinen Eimerchen einen Würfel mit einer Nummer ziehen muss. Damit wird die Reihenfolge festgelegt, nach der man sich Lebensmittel und Kosmetika abholen kann. Elisabeth Fahrion ist seit vielen Jahren dabei. Sie sitzt mit einer langen Liste an einem kleine Tisch, kassiert pro Person einen symbolischen Euro und überprüft die Empfänger auf ihre Bedürftigkeit. Um die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen zu können, ist ein Berechtigungsschein notwendig, der bei der Ökumenischen Sozialstation für Meitingen und Umgebung ausgestellt wird.

Publikum ist vielfältig wie das Angebot

Die Schar der Abholenden ist so bunt gemischt, wie das angebotene Sortiment, das von den freiwilligen Helfern jeden Mittwoch aus den Supermärkten in Meitingen und Umgebung abgeholt wird. Da ist der ältere Herr, der schon die erste Bierflasche geöffnet hat, aber auch bestens gekleidete junge Damen mit Designer-Handtäschchen stellen sich in die Reihe, um die vorher gepackten Tüten an einem der beiden Ausgabefenster in Empfang zu nehmen. Vor Corona durfte man die Räume unter der Gemeindehalle betreten und sich die Waren selbst aussuchen. "Da gab es immer viel Gedränge und in den Warteräumen saßen die Leute eng aufeinander", sagt Hermann Rösner. In Zeiten der Kontaktbeschränkung ein Ding der Unmöglichkeit.

Jetzt stellen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die Sachen zusammen. "Das alte System war viel besser", sagt Agnes Körner, "jetzt fällt so viel Plastik an". Weil nicht jedes Obst oder Gemüse jedermanns Sache sei, darf hier noch durchs Fenster ausgesucht werden. "Manche kennen oder wollen verschiedene Früchte gar nicht. Und es wäre ja schade, wenn diese Sachen dann weggeschmissen würden", meint Agnes Körner. Sie hilft erst seit einem Jahr bei der Tafel mit, ist aber viel im Einsatz, "weil unsere alten Hasen wegen Corona nicht da sind". In der Tat: Einige der rund 25 Helferinnen und Helfer, die sich teilweise seit 2005 engagieren, gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe.

Der Besuch bietet auch Ansprache

Manche nutzten die Ausgabe bei der Tafel auch zu einem kleinen Plausch mit dem Personal. Am Ausgabefenster für Brot, Käse, Joghurt und Hygieneartikel wie Duschbad, Deodorant oder Zahnpasta zeigt eine Dame die Söckchen, die sie für ihre Enkelin gestrickt hat. Für viele ist der wöchentliche Termin bei der Tafel auch die Gelegenheit für ein bisschen Ansprache - nicht nur in diesen kontaktarmen Zeiten.

