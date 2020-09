06:31 Uhr

Diedorf bringt seine Trinkwasserversorgung wieder ein Stück voran

Plus Diedorf bringt die Sanierung seiner Trinkwasserversorgung wieder einen Schritt voran. Ab Montag wird das neue Pumpwerk eingebaut.

Von Jana Tallevi

Wieder einen Schritt weiter ist die Sanierung der Wasserversorgung in der Marktgemeinde Diedorf. Den neuesten Stand hörten die Mitglieder des Werkausschusses jetzt auf ihrer Sitzung. Demnach sei das Gebäude für die neue Druckerhöhungsanlage an der Steppacher Straße in Vogelsang fertig, auch Strom sei bereits vorhanden, berichtet die kaufmännische Geschäftsführerin der Gemeindewerke, Birgit Lochbrunner, nach der Sitzung. In der Woche ab Montag, 28. September, soll dann das Pumpwerk eingebaut werden, Ende Oktober könnte die Durckerhöhungsanlage in Betrieb gehen.

Lochbrunner zu Notverbund mit den Stadtwerken: "Das ist nur für den Notfall"

Sie kann die Wasserversorgung in Diedorf über den Notverbund mit Wasser der Stadtwerke Augsburg versorgen. Nicht geplant ist, dass Diedorf dann regelmäßig Augsburger Wasser abnimmt. „Das ist nur für den Notfall“, verdeutlicht Birgit Lochbrunner. Sollte es wieder einmal zu einem Störfall kommen, wie vor über zwei Jahren, als coliforme Keime im Trinkwasser von Diedorf gefunden wurden, kann das betroffene Wasser durch sauberes aus dem Augsburger Bereich ersetzt werden.

Gleichzeitig kommen die Arbeiten an dem neuen Brunnen im Wald zwischen Lettenbach und Diedorf voran. „Die Werte sind gut, hat das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth gemessen“, so Birgit Lochbrunner. Dort wurde in einer Tiefe von 52 Metern reines Trinkwasser gefunden. Ab Ende Oktober soll für einen Monat dort in größerem Maße Wasser abgepumpt werden. Damit soll festgestellt werden, ob die Werte konstant bleiben und auch der Grundwasserspiegel nicht absinkt, sondern genügend Wasser nachfließt. „Ende des Jahres wissen wir dann mehr“, hofft die Geschäftsführerin.

