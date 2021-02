vor 47 Min.

Diese Maschinen machen im Kreis Augsburg eine Menge Holz

Plus In den Westlichen Wäldern sind riesige Maschinen im Einsatz und fällen Bäume - zum Ärger einiger Spaziergänger. Der Forstbetriebsleiter bittet um Verständnis.

Von Marco Keitel

Lange bevor man Maschinen sehen kann, riecht man am Vogelberg bei Biburg das frisch geschnittene Holz und hört die Baumfällarbeiten in der Ferne. Nähert man sich den Geräuschen über die Waldwege, wird man schnell von zwischen Bäumen gespannten Planen aufgehalten. Darauf steht: "Stop! Forstarbeiten! Lebensgefahr! Geldbuße bei Zuwiderhandlung." Tief im Wald sieht man dann zwei riesige Maschinen bei der Arbeit. Tief sind auch die Spuren, die sie auf den Wegen und zwischen den Bäumen hinterlassen. Das stört viele Spaziergänger.

Forstbetriebsleiter Hubert Droste ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es sich bei den Pfaden vor allem um Wirtschaftswege handelt. Der Holzeinschlag, also das Fällen der Bäume zur Holzproduktion, habe Vorrang gegenüber Erholungsuchenden. Spaziergänger, die von den Sperrungen oder Schäden an den Wegen, die die großen Maschinen hinterlassen, verärgert sind, bittet Droste um Verständnis. Er versichert, dass die Wege schnellstmöglich wieder freigegeben und repariert werden: "Unsere Förster geben ihr Bestes."

Aber woher stammen die tiefen Kuhlen im Waldboden? Es sind die Spuren zweier Maschinen, ohne die Waldarbeit heute kaum mehr möglich wäre.

Wenn das Fäll-Aggregat am Baum anliegt, geht alles ganz schnell: In höchstens zwei Minuten ist der Baum gefällt, entastet, klein geschnitten und abgelegt. Bild: Marcus Merk

Zwei Maschinen auf acht Achsen: der Vollernter und der Rückezug in Biburg

Der Harvester, auch Vollernter genannt, wiegt 24 Tonnen und hat acht Räder. Vier davon sind von Ketten, sogenannten Traktionsbändern umspannt, vier fahren auf dicken Reifen. Die Maschine nähert sich dem Baum und setzt mit dem Fäll-Aggregat, einer Art großen Zange, an. Dann geht alles ganz schnell: Der Baum wird gefällt und von Rollen durch das Fäll-Aggregat gezogen. Dabei wird er entastet. Alle fünf Meter macht ein Sägeblatt im Fäll-Aggregat einen Schnitt, sodass am Ende drei gleich lange Stämme der Buchen, Fichten, Lärchen oder Kiefern neben der Maschine liegen. "Das waren ein bis zwei Minuten", sagt Droste mit Blick auf seine Uhr, "der arbeitet im Minutentakt."

In den Westlichen Wäldern im Landkreis Augsburg sind riesige Maschinen im Einsatz und fällen Bäume

Peter Butzmann fährt seit 1994 Harvester. Vom Fahrerhaus aus, das er über fünf Stufen am hinteren Teil der Maschine erreicht, hat er alles im Blick. Mit zwei Joysticks steuert er den Kran und die Komponenten des Fäll-Aggregats. Ein großer Bildschirm liefert ihm jede Menge Daten zu den gefällten Bäumen, etwa Länge und Durchmesser. Das Messsystem dafür wird wöchentlich kalibriert. "Der Bildschirm sagt mir, was ich aus dem Baum machen kann", beschreibt Butzmann. Was hat sich in den vergangenen 27 Jahren an seinem Job verändert? "Früher waren sie reparaturanfälliger", sagt der Fahrer über den Vollernter.

Peter Butzmann im Fahrerhaus des Harvesters. Bild: Marcus Merk

Ähnlich schwer und groß wie der Vollernter ist der Rückezug. Mit einem Greifarm lädt er in weniger als einer Minute zwei bis drei vom Vollernter bereitgelegte Stämme gleichzeitig auf. 20 bis 30 davon haben auf seiner Ladefläche Platz.

Die Einheit aus Vollernter und Rückezug schaffe am Tag bis zu 300 Bäume, schätzen Butzmann und Droste. Etwa zehnmal so viel wie Waldarbeiter mit der Motorsäge. Um den Waldboden nicht großflächig zu beschädigen, dürfen die beiden Maschinen sich nur entlang der Rückegrenze bewegen, die mit weißen Strichen an den Bäumen angezeichnet ist.

Den schwäbischen Wäldern geht es besser als vielen anderen in Deutschland

Warum wird in den Westlichen Wäldern gerade so viel gefällt? "Aufgrund der großen Schäden durch Käfer und Sturm hatten wir einen Einschlagstopp", sagt Droste. Um den Markt zu entlasten, sei in dieser Zeit kein Holz gemacht worden. Das gelte es jetzt auszugleichen. Deswegen werde bis Ostern viel gefällt. Dabei gehe es nicht nur um Holzproduktion, sondern auch darum, sogenannten Zukunftsbäumen mehr Platz zu geben. Das sind Bäume von hoher Qualität und Vitalität, also Bäume die hohe Überlebenschancen haben und deshalb den Waldbestand für die nächsten 30 bis 50 Jahre sichern sollen. Neben Zukunftsbäumen und Bäumen, die gefällt werden, gibt es auch Biotop-Bäume. Sie sind mit einer gelben Welle gekennzeichnet. "Die bleiben stehen und dürfen eines natürlichen Todes sterben", sagt Droste.

Auf die Ladefläche des Rückezugs passen über 20 Stämme. Bild: Marcus Merk

Den Wäldern im bayerischen Schwaben geht es laut dem Forstbetriebsleiter aktuell nicht so schlecht wie vielen anderen Wäldern: "Wir hatten letztes Jahr Dusel." 2020 seien die Niederschläge in der Region zwar wenig, aber gleichmäßig verteilt gewesen. "Wir haben Böden, die das gut speichern können", sagt Droste.

