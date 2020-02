vor 55 Min.

Dieses Ehepaar aus Diedorf ist seit 70 Jahren ein eingespieltes Team

Maria und Johann Kemter aus Diedorf sind seit 70 Jahren verheiratet. Sie haben sich im Fasching kennen gelernt. Das ist ihr Geheimrezept.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Menschen, die 70 Jahre verheiratet sind, haben die meiste Zeit ihres Lebens gemeinsam verbracht. Damit, so heißt es im christlichen Glauben, wurde ihnen eine besondere Gnade Gottes zuteil, der ihnen ein langes, gemeinsames Leben schenkte.

Dieses sehr seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit durften nun die Eheleute Maria und Johann Kemter in Diedorf feiern. Dabei spielte der Fasching vom Kennenlernen über die Hochzeit bis hin zur Feier der Gnadenhochzeit im Kreis ihrer großen Familie immer eine besondere Rolle.

Kennengelernt haben sich die beiden 1946 beim Faschingstanz in der Gaststätte Post in Biburg. Johann Kemter hat der jungen Maria wohl gleich gefallen, schließlich forderte sie ihn bei der Damenwahl auf. Von da an war der gemeinsame Weg vorgezeichnet. Vier Jahre später, am 18. Februar 1950, einem Faschingssamstag, feierte das junge Paar in der St. Bartholomäus-Kirche in Diedorf Hochzeit.

Gibt es ein Geheimrezept für eine lange Ehe?

Der junge Ehemann war nach der Hochzeit bei der Deutschen Post beschäftigt und fuhr in seiner Freizeit noch Lkw. Seine Frau Maria kümmerte sich um die drei Kinder Johannes, Christa und Margit. Bis zum heutigen Tag ist die Familie noch um sieben Enkel und acht Urenkel angewachsen.

Die Ehepartner, sie 91, er 93 Jahre alt, sind für ihr Alter noch so rüstig, dass sie, eingebettet in die Fürsorge ihrer Kinder, noch eigenständig in ihrem Zuhause leben können. Zwar leidet Maria Kemter unter Demenz, dies kommt aber nicht allzu groß zum Tragen. Denn sie wird von ihren Kindern und ihrem Ehemann – „ich bin zäh, manchmal zwickt es halt im Kreuz“ – stets liebevoll aufgefangen.

Wie schafft man es nun, ein so hohes Alter und eine so lange Ehe zu erreichen? Gibt es ein Geheimrezept? Hier hat Johann Kemter schnell die Antwort parat: Immer und gern arbeiten.

Freude über die gute Köchin

Der handwerklich sehr begabte Jubelbräutigam erzählt begeistert von seiner Arbeit in seiner Hobbywerkstatt, in der er immer geschmiedet und geschlossert hat, bis er wegen seiner Augen auf Holz umstellen musste. Seine Frau Maria sorgte, so wie es damals üblich war, für Kinder und Haushalt und nähte gut und gerne die Kleidung für ihre Kinder. Dass sie auch eine gute Köchin war, bringt ihr Ehemann so auf den Punkt: „Sie hat gerne und gut gekocht und ich habe gerne gut gegessen.“ 1971 wurde in Eigenleistung ein Haus gebaut.

Teamarbeit wurde bei den Kemters eben schon immer großgeschrieben. „Wir sind immer gut durchgekommen und haben zusammengehalten“, lautet Johann Kemters Ehefazit. Dabei bestand ihr gemeinsames Leben eigentlich nur aus Arbeit. Urlaub hatte es für das umtriebige Paar nie gegeben. Einen großen Traum hat das Jubelpaar aber noch, der wohl leider auch ein Traum bleiben wird.

Er sei immer gerne Auto gefahren, erzählt der Jubilar. Seine Frau war immer gerne Beifahrer. Diese Zeiten sind lange vorbei. „Ein großer Zweisitzer-Rasenmäher, mit dem wir bequem zum Einkaufen fahren könnten, das wäre schön“, schmunzelt Kemter.

