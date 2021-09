Investor plant nur noch mit vier Windrädern bei Dinkelscherben

Plus Anfangs plante ein Investor zehn Windräder bei Dinkelscherben. Aktuell sind weniger geplant. Neue Windmessungen sollen Aufschluss geben, ob sich das rechnet.

Unweit des Dinkelscherber Ortsteils Ettelried soll ein neuer Windpark entstehen. Erste Pläne dazu präsentierte der Investor, die Firma Juwi AG, schon vor gut einem Jahr. Damals war die Rede von zehn 250 Meter hohen Anlagen. Nun plant der Investor offenbar nur noch mit vier Anlagen. Zwar könne man sich weiterhin auch mehr Anlagen vorstellen, doch die geplanten vier haben einen entscheidenden Vorteil für den Investor.