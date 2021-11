Unbekannte beschädigen in Dinkelscherben eine Autoscheibe

Ein geparkter Hyundai wird in der Von-Ostrach-Straße an der Windschutzscheibe beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein blauer Hyundai ist in Dinkelscherben von Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand in der Zeit von Samstag bis Montag in der Von-Ostrach-Straße.

Als der Besitzer um 8 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass Unbekannte die Windschutzscheibe beschädigt hatten. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)