Ehrenamt trägt den Fußball

Besonderer Preis des Fußball-Verbands

Das Ehrenamt ist eine tragende Säule des Fußballs und des Vereinslebens in Bayern. Nur durch das Engagement so vieler Menschen in den Vereinen – von der Platzpflege über Trainertätigkeiten bis hin zu Posten in der Vorstandschaft – ist der Fußball im Freistaat überhaupt erst möglich. Deshalb ist es dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eine Herzensangelegenheit, diese ehrenamtliche Arbeit an der Basis zu würdigen.

Der BFV schreibt daher trotz oder gerade wegen der Corona-Krise auch 2020 den Ehrenamtspreis aus, für den sich rund 210 Klubs im Fußballkreis Augsburg bewerben können. Einsendeschluss ist Montag, 31. August.

Das Bewerbungsformular kann auf der Homepage des BFV heruntergeladen oder beim Kreisehrenamtsbeauftragten Till Hofmann angefordert werden. Geeignete Kandidaten haben die Möglichkeit, in insgesamt neun Feldern Punkte zu sammeln. In diesem Jahr kommt die Kategorie „Bewältigung der Corona-Pandemie“ hinzu. Dabei geht es beispielsweise um Nachbarschaftshilfen, das Erstellen eines Hygienekonzeptes für den Verein, die Organisation des Trainings unter Corona-Bedingungen oder die Minderung negativer finanzieller Folgen für den Sportverein durch die Krise.

Für die Engagiertesten unter allen Ausgezeichneten werden Geldpreise im Gesamtwert von 10000 Euro durch den BFV-Partner Lotto Bayern zur Verfügung gestellt.

geht’s: Die Bewerbung bitte bis spätestens Montag, 31. August, per Post an den Kreisehrenamtsbeauftragten Till Hofmann, Gartenweg 1, 86450 Altenmünster schicken. Per Mail ist dies ebenfalls unter der Adresse till.hof.mann@gmx.de möglich. Wer noch Rückfragen hat oder Bewerbungstipps benötigt, kann den Ehrenamtsbeauftragten auch mithilfe von WhatsApp oder mobil unter Telefon 0171/8388714 erreichen. Anfragen werden umgehend beantwortet.

