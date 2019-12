vor 18 Min.

Ein Dorfplatz für Rettenbergen

Die Ortsdurchfahrt des westlichen Gersthofer Stadtteils soll umgebaut werden. Dabei ist auch eine Aufwertung des Bereichs um die Wolfgangs-Kapelle geplant.

Von Gerald Lindner

Umgestaltet werden soll die Ortsdurchfahrt in Rettenbergen. Rund um die Kapelle St. Wolfgang könnten die Straße und der Maibaumplatz aufgewertet werden. Vertreter des beauftragten Landschaftsplnungsbüros Herb und Partner aus Thierhaupten stellten im Gersthofer Planungsausschuss einen ersten Entwurf vor.

Der Gehweg wird künftig auf einer Seite der Straße eine Breite von 1,5 haben, damit sich gegebenenfalls auch zwei Mütter mit Kinderwagen begegnen können. „Als Ergänzung aus Anregungen von Rettenberger Bürgern werden im Bereich des Kriegermals Hülsen für Fahnenmasten und für den Christbaum im Zuge der Erschließung angebracht“, erklärte Franziska Burlefinger vom Planungsbüro.

Neuer Standort für den Maibaum

Die Situation rund um die Kirche beurteilte die Landschaftsplanerin als sehr idyllisch. „Wir wollen den Ausblick, der an dieser Stelle sehr schön ist, weiter vertiefen.“ Der Standpunkt des Maibaums soll neu platziert werden. Nicht vorbei kommt man allerdings an einem dort stehenden Strommasten. Hier regten die Planer an, diesen mit einem Gebüsch etwas zu kaschieren. Der Gehweg soll nun mithilfe eines Grünstreifens etwas von der Straße weggerückt werden. „Dadurch bekommt die Straße dann etwas Lebendiges“, sagte Franziska Burlefinger.

Für den Platz vor der Kirche wird ein Sitzpodest geplant, von dem man einen schönen Ausblick genießen kann. An der Haltestelle soll statt eines Bushäuschens ein Pavillon aufgestellt werden. Die bestehende Hecke soll in diesem Zuge noch erweitert werden. Der Belag im Bereich der Kirche soll barrierefrei sein. Die Planer schlugen als eine Variante gesägte Granit- oder Betonpflasterplatten vor. „Denkbar wäre ein gelber Granit, der die Farbe der Kirche noch unterstreicht.“

Bernhard Happacher (FW) hielt es für zwingend notwendig, dass ein barrierefreier Belag verlegt wird. „Man sollte auch beim Energieversorger nachfragen, ob der Strommast versetzt werden kann“, regte er an.

Max Poppe (CSU) hielt die Vorschläge der Planer für „maßvoll, schlüssig und sehr ansprechend.“ Er wollte allerdings noch wissen, ob nach einer Absprache der Pläne mit der Abteilung Straßenbau die Kosten steigen oder sinken. „Es wird eher weniger als mehr“, sagte Franziska Burlefinger.

Bürger sollen mit entscheiden können

Albert Kaps (Pro Gersthofen) freute sich, dass gerade durch die Veränderungen der Grünflächen insgesamt ein „grünerer“ Eindruck entstehen werde. „Vielleicht könnte man an einigen Stellen auch noch Bäume zusätzlich pflanzen.“ Die gesägte Platten sehe er auch als geeignet an für die Wege im Friedhof, die es heute Menschen im Rollstuhl oder mit Rollatoren schwierig machen, zu den jeweiligen Gräbern zu gelangen.

Diese Vorschläge sollen aber nur eine erste Orientierung sein und als Diskussionsbasis mit den Bürgern vor Ort dienen. Am Montag, 13. Januar, ist eine Bürgerversammlung in Rettenbergen geplant, bei welcher die beschlossenen Planungen den Bürgern vorgestellt werden.

Als Kosten hatten die Planer rund 186000 Euro errechnet. Allerdings steht eine Abstimmung mit dem Bauamt noch aus.

