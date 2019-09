vor 16 Min.

Ein Stück Siebenbürgen mitten in Gersthofen

Mathias und Karin Bogesch holen mit ihren Weintrauben den Geschmack der alten Heimat in die Ballonstadt. Doch die Pracht ist heuer wohl letztmalig zu sehen.

Von Diana Zapf-Deniz

Wenn man in Gersthofen bei der Bekenntniskirche die Straße hoch läuft, dann bleibt man unweigerlich an einem Grundstück stehen. Der Grund dafür sind die wunderschönen blauen Weintrauben, welche die komplette Garage überdachen und dann wie eine schmucke Bordüre am Balkon entlang hängen. Mathias und Karin Bogesch kommen auf diese Weise oft mit Spaziergängern und Nachbarn in Kontakt.

Ein Flair wie in Südtirol hat man vor Augen, wenn man bei den beiden in den Garten blickt. Wobei das Grundstück nicht groß ist, doch finden darin neben den unzähligen Trauben auch diverse Obstbäume wie Zwetschgen, Sauerkirschen, Pfirsiche, Quitten und Äpfel Platz.

Nicht nur ein glückliches Händchen beim Weinanbau

Die beiden haben nicht nur ein glückliches Händchen beim Weinanbau, sondern verfügen auch über langjährige Erfahrung und Wissen, das seit Generationen weitergegeben wird. Die Familie erzählt bei selbst gemachtem Zwetschgendatschi und einem Gläschen hauseigenem Wein, wie es zu dieser Weinpracht kam. Blickt man auf der Terrasse sitzend nach oben, hängen die prall gefüllten, satten Reben über einem.

Die beiden sind Siebenbürger Sachsen und wuchsen in Siebenbürgen in Rumänien auf. Erst in Augsburg lernten sie sich kennen. Bei den Siebenbürgern sei es Tradition, viel selbst zu machen. Deshalb wird bei Familie Bogesch alles aus dem Garten verarbeitet und im Hinterhof sogar das Brot selbst gebacken.

Blüten duften etwa zwei Wochen sehr intensiv

„Mein Vater brachte 1998 einen Weinzweig aus der Heimat mit nach Gersthofen und pflanzte diesen fachmännisch im Garten“, erzählt Mathias Bogesch. Ursprünglich komme die Rebe namens Nova Isabella aus Nordamerika. Heute sei sie eine typisch siebenbürgische Sorte und gedeihe am Schwarzen Meer. Eine robuste Biotraube mit dicker Schale, die nicht gespritzt werden müsse und in über 20 Jahren nur zwei Mal an Mehltau erkrankte. Karin Bogesch schwärmt: „Die Blüten duften etwa zwei Wochen sehr intensiv am Abend, wenn die Sonne weg ist.“ Nova Isabella sei eine reine Keltertraube, keine Esstraube, deshalb gingen die Wespen nicht dran.

„Meine Frau und ich haben vom Weinstock meines Vaters dann einen Steckling gepflanzt. Eigentlich, damit wir natürlichen Schatten und Sichtschutz haben und der Carport hübscher aussieht“, berichtet Bogesch weiter. Daraus geworden sind insgesamt 15 Meter Wein von der Garage zum Garten und am Haus entlang. Das alles von nur einem einzigen Stock.

Bis das längste Stück mit etwa zehn Meter am Balkon seinen Platz finden konnte, dauerte es drei Jahre. „Wenn man die Ranke vom Hauptstamm zieht, dann ist der Ertrag am Größten“, weiß der Hobbywinzer. Ein Wein wolle wachsen und gehalten werden, brauche dazu aber Raum wie etwa Stützen, Drähte und Gerüst. Deshalb gefällt es dem Wein bei Bogeschs gut. Denn er kann wachsen und bekommt jede Menge Pflege und Aufmerksamkeit.

In Siebenbürgen wächst der alte Weinstock noch immer

Karin Bogesch sieht ihren Mann nach der Arbeit stets im Garten: „Der Wein ist sehr zeitintensiv und alle zwei Wochen brauchte es mehrere Tage á vier Stunden Aufwand, um alle Triebe wegzuschneiden.“ Auch wenn diese Arbeit meist kopfüber stattfinde, entspanne sie ihn. In Siebenbürgen wächst der alte Weinstock noch immer. Allerdings wild und daraus mache man keinen Wein. Familie Bogesch fährt oft in die alte Heimat nach Rumänien. „Wir fahren nach Hause und kommen nach Hause“, sagen beide und lachen.

„Der Wein ist intelligent“, erklärt Mathias Bogesch: „Wenn im Herbst der Nebel kommt, lässt der Stock die Trauben schneller wachsen – die kleinen grünen, nicht fertigen Früchte nicht.“ Wenn das Ehepaar in Gersthofen im Oktober und November Wein macht, dann kommt erst einmal die ganze Verwandtschaft zur Lese. „Das ist ein richtig schönes Winzerfest, wenn alle zusammenkommen“, freut sich die Hausherrin. Die Männer ernten die Trauben und die Frauen und Kinder lesen auf einem großen Tisch die grünen Trauben heraus. Nach getaner Arbeit wird gemeinsam gegessen und gefeiert.

Die Schale weicht bei Gärung auf

In einem 300 Liter Fass werden die Trauben durchgekeltert und es entsteht die Maische. Diese lässt der Winzer fünf bis sechs Tage leicht gären. „Dadurch lässt es sich leichter keltern, denn die Schale weicht bei Gärung auf und gibt eine schöne Farbe“, erläutert Bogesch. Je länger man die Maische gären lasse, desto satter werde die Farbe. Seine Frau und er mögen den Wein eher wie einen Rosé. Insgesamt ergibt die Traubenernte 120 Liter Wein plus Traubensaft und Gelee. Im Winter mögen sie davon gerne einen Glühwein mit Nelken, Zimtrinde, Pfefferkörnern, Vanillezucker und Orangenscheiben. Im Sommer trinken sie ihn gerne als Bauernwein.

Heuer ist die Weinpracht wahrscheinlich letztmalig so herrlich zu bewundern. Denn im nächsten Jahr müsse aufgrund von Kanalarbeiten gut ein Meter des Gartens geopfert werden. Das sei quasi die ganze Südseite. Familie Bogesch hat ein wenig Angst um ihren Wein, bleibt aber zuversichtlich: „Das wird schon werden. Der Kanal ist gebrochen und die Arbeiten müssen gemacht werden.“ Bis dahin liegt die Weinlese noch vor ihnen und verspricht einen sehr guten Ertrag.