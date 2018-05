29.05.2018

Ein neuer Kriminalfall in den Alpen

Die bekannte Autorin Nicola Förg liest in Diedorf

Eine prominente Autorin kommt zur Lesung nach Diedorf: Am Donnerstag, 7. Juni, um 20 Uhr liest Nicola Förg aus ihrem Buch „Rabenschwarze Beute“ im Biergarten der Gaststätte zum Adler. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung in den Räumen der Gastwirtschaft statt.

Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat mittlerweile 20 Kriminalromane verfasst und an zahlreichen Krimi-Anthologien mitgewirkt. Die gebürtige Oberallgäuerin lebt heute mit ihrer Familie sowie diversen Tieren auf einem Hof in Prem am Lech.

„Rabenschwarze Beute“ ist das neueste Werk der Schriftstellerin und ihr neunter Alpen-Krimi mit dem Garmischer Ermittlerduo Irmi Mangold und Kathi Reindl. Zum Inhalt: Ein Mann in Tarnanzug ballert an Silvester in Murnau mit einer Schreckschusspistole in die Nacht hinaus. Wegen der Knallerei dauert es eine Weile, bis jemandem auffällt, dass da wirklich einer totgeschossen wurde. Das Opfer, Markus Göldner, ist ein arrivierter Architekt, der aber vor allem durch sein aggressives Engagement im Vogelschutz auffiel. Da er sich so viele Feinde damit gemacht hat, kommen Irmi Mangold und Kathi Reindl mit ihren Ermittlungen kaum voran. Doch dann verschwindet die vierjährige Tochter der berühmten Modebloggerin La Jolina, und die beiden Kommissarinnen stehen plötzlich vor einem Fall, der zwar zehn Jahre zurückliegt, aber noch heute Albträume bereitet .

Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchecke Diedorf oder an der Abendkasse.

