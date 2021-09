Emersacker

18:00 Uhr

Das sind die neuen Pläne für den Radweg von Holzhausen nach Emersacker

Plus Emersackers Bürgermeister steht neuen Vorschlägen zum Ausbau der Route zwischen Holzhausen und Emersacker positiv gegenüber.

Von Simone Kuchenbaur

Wie geht es weiter mit der Staatsstraße 2036 zwischen Emersacker und Holzhausen? Damit hat sich vor Kurzem ein Runder Tisch beim Straßenbauamt in Augsburg befasst. In der Gemeinderatssitzung in Emersacker berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Mengele jetzt von den Ergebnissen. So seien bei den Gesprächen weitere neue Varianten der verschiedenen Planungsabschnitte vorgestellt geworden.

