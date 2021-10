Emersacker

18:30 Uhr

Zehn neue Wohnungen entstehen im Ortskern von Emersacker

Das Raiba-Gebäude in Emersacker soll umgebaut werden.

Plus Das Raiffeisengebäude wird umgebaut. Auch das Rote Kreuz soll hier einziehen. Der Gemeinderat bezuschusst außerdem einen neuen Mittagstisch für Senioren.

Von Simone Kuchenbaur

Neues Leben soll in das ehemalige Gebäude der Raiffeisenbank in Emersacker einkehren. Der Eigentümer hat bereits Pläne für das leer stehende Haus in der Ortsmitte. Damit er sie umsetzen kann, muss er nun aber einiges beachten. Grundsätzlich steht der Gemeinderat den Ideen des Hauseigentümers offen gegenüber.

