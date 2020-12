vor 16 Min.

Enttäuschung: Impfstart im Landkreis Augsburg verschoben

Schwere Enttäuschung im Impfzentrum des Landkreises Augsburg: Die erste Charge des Corona-Impfstoffs kann am Sonntag nicht in die Pflegeheime gebracht werden.

Von Jana Tallevi

Weil am Sonntagmorgen nicht einwandfrei nachgewiesen konnte, dass die erste Charge des Impfstoffs gegen das Corona-Virus für den Landkreis Augsburg durchgehend richtig gelagert wurde, musste der Impfstart im Impfzentrum Gablingen verschoben werden. Erst am Montag oder möglicherweise am Dienstag kann in den ersten Pflegeheimen im Landkreis mit dem Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer begonnen werden.

Die Lagerung des Impfstoffs gegen das Coronavirus ist heikel. Weil es im Landkreis Augsburg Zweifel an der Kühlkette gibt, wird am Sonntag noch nicht geimpft. Bild: Imago Images (Symbolbild)

Corona: Impfstart im Landkreis Augsburg verschoben

Die Enttäuschung beim Impfteam und Landrat Martin Sailer ist groß. Er sagt aber auch: "Es darf keinen Restzweifel geben." Erst, wenn zu 100 Prozent sicher nachgewiesen werden könne, dass der Corona-Impfstoff durchgehend eingefroren war, werde mit den Impfungen begonnen. Der Landrat hoffte, dass dies noch am Sonntag gelingen werde, so dass am Montagmorgen die Impfteams ausrücken können. Auch im Landkreis Dillingen gab es ein ähnliches Problem.

Themen folgen