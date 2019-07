00:32 Uhr

Ernährung ab 55 plus

Wie Knochen gestärkt werden können

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg bietet im Rahmen des Projekts „Generation 55 plus“ in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro Meitingen eine Veranstaltung zum Thema „Knochen stärken – gewusst wie“ an. Der Kurs findet am Donnerstag, 25. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr im Seniorenbüro Meitingen, Schulweg 6 in Meitingen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis Montag, 22. Juli, Telefon 0821/430021354 oder E-Mail: Katharina.Proell@aelf-au.bayern.de.

Hintergrund: Knochen stützen die Menschen und ermöglichen es, zu laufen und aufrecht zu stehen. Doch was gehört zu einem „knochengesunden Lebensstil“, um gerade der altersbedingten Abnahme der Knochen- und Muskelmasse vorzubeugen? In dem Vortrag erfahren die Teilnehmer von der Diplom-Ökotrophologin Angelika Wenninger, wie eine ausgewogene Ernährung zur Gesundheit der Knochen beiträgt. (AL)

