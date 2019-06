vor 17 Min.

Eukitea-Theater: Waldgeister tanzen im Anhauser Tal

Mit der „Elfenserenade“ will das Diedorfer Eukitea-Theater auf der Freilichtbühne an den Erfolg vor sieben Jahren anknüpfen.

Das Diedorfer Eukitea-Ensemble feiert am Freitag auf der Waldbühne mit seiner neuen „Elfenserenade“. Seit April laufen die Proben für das Open-Air.

Von Gerald Lindner

Sie ist schon ein Markenzeichen in Diedorf geworden: die Freilichtbühne am ehemaligen Skilift im Diedorfer Stadtteil Anhausen. Seit 2009 ist das achteckige Holzpodest mit idyllischem Blick auf das Anhauser Tal Schauplatz der Sommerstücke des Theaterensembles Eukitea. Heuer gibt’s, nach 2012 erstmals wieder eine „Elfenserenade“. Premiere des poetischen Wald- und Naturstücks ist am Freitag, 28. Juni, um 20.30 Uhr.

Diese „Elfenserenade“ schließt sich an den Erfolg vor sieben Jahren an. Wieder wollen die Naturwesen und ihr skurril-dicker grüner Elfenkönig das Mittsommernachtsfest feiern. Doch damit es gelingen kann und der ganzen Schöpfung Glück bringt, braucht es einen Ehrengast. Als aber auf alle Einladungen nur absagen kommen, sind die kleinen Geister bestürzt. Da betritt ein Vater, der überzeugt ist, mit seiner Tochter, die von solchen Fantasien wenig hält den Wald. Sollten diese beiden Menschen als Ehrengäste geeignet sein?

Breiter Raum für den Nachwuchs im Stück

Eukitea-Chef und Spielleiter probt schon seit April für die neue Open-Air-Produktion. Neben den erwachsenen Darstellern Josephine Volk (Oberelfe), Michael Gleich (Elfenkönig) und Giorgio Buraggi (Vater) erhält diesmal wieder der Eukitea-Nachwuchs breiten Raum im Stück. So spielt Ines Möritz die Tochter. Sie kommt aus dem Jugendclub des Theaterhauses. Und die skurril-sympathischen Elfen, die mit Schalk im Nacken über die Bühne wuseln, sind Kinder aus dem Kids-Club. Sie dürfen diesmal mit den Großen auf die Bühne und sind mit sichtlicher Begeisterung dabei, wie bei der ersten Probe auf der Freilichtbühne deutlich wurde.

Michael Gleich und Cristiana Vindice haben das Bühnenbild und die Kostüme entworfen. Der „echte“ Waldboden geht dabei nahtlos in den aus altem Laub und Ästen gestalteten Bühnenbereich über. Drei putzige kleine Häuschen sind die Wohnungen der Elfen. Langsamkucken sie heraus und kommen hervor, ob alles sicher ist, bevor sie zum Elfentanz starten.

Premiere ist am Freitag, 28. Juni

Die träumerische Begleitmusik und die Gesangsnummern steuert diesmal der renommierte Weltmusiker Njamy Sitson live bei. „Weil Josehine Volk auch sehr gut singen kann, erhält dieser Bereich heuer eine noch größere Bedeutung als sonst“, kündigt Eckl an. So soll es neben Solos auch gemeinsame Gesangsnummern mit Njamy Sitson geben. Wie das Abenteuer der beiden Menschen im Einklang mit der Natur ausgeht, können die Zuschauer ab fünf Jahren in vier Vorstellungen erleben. Premiere ist am Freitag, 28. Juni, um 20.30 Uhr. Jeweils zur selben Uhrzeit ist die „Elfenserenade“ zudem an den Samstagen, 29. Juni und 6. Juli, sowie am Freitag, 5. Juli zu sehen. Sollte es an einem Abend regnen, findet die jeweilige Aufführung im Theaterhaus in der Diedorfer Lindenstraße statt.

Ab 18.30 Uhr ist jeweils vor den Vorstellungen das Waldbühnencafé geöffnet, wo es hausgemachte, fairgehandelte und ökologisch erzeugte Speien und Getränke gibt.

Karten für 17/15/8 Euro gibt’s im Eukitea Theaterbüro Diedorf, Telefonnummer 08238/964743-96 oder info@aukitea.de, bei der Buchecke Diedorf, Hauptstraße 29 sowie im Café Pustet, Karolinenstraße 8, Augsburg und an der Abendkasse.

Themen Folgen