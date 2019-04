vor 18 Min.

Familienurlaub? Wie schön!

Warum es traumhaft sein kann, eine Woche zwischen Babys zu verbringen.

Von Tanja Wurster

Wo war ich nicht früher überall: Australien, USA, Kanada, Mauritius, Dubai… Ich war gerne und viel unterwegs. Städtetrips fand ich auch toll. Paris ist meine Lieblingsstadt, und London und New York stehen auf meiner Reisewunschliste ganz oben.

Kürzlich war ich auch weg. Natürlich nicht alleine, Mann und Kind waren mit dabei. Wir machten Urlaub in einem Feriendorf in Deutschland. Früher gruselte mich allein die Vorstellung an so was. So sehr ich mein Heimatland mag, Urlaub musste außerhalb der Staatsgrenzen sein.

Kulinarischer Hochgenuss schaut anders aus

Man könnte das Konzept dieser Ferienanlagen auch so beschreiben: Naturnaher Urlaub ohne auf irgendeine Annehmlichkeit verzichten zu müssen. Und alles extrem familienfreundlich! Im Restaurant muss man sich als junge Eltern keine Sorge machen, dass man unangenehm auffällt. Irgendwo krakeelt immer ein Kind, Essensreste fliegen auf dem Boden. Dazu bietet das Büfett Gerichte an, die ich als geschmackskindersicher bezeichnen würde: Nudeln mit Tomatensoße, Pommes, Fischstäbchen und dergleichen. Kulinarischer Hochgenuss schaut anders aus... Und bei dem Gewusel, Geschrei und Dreck zu essen hätte ich früher als Zumutung empfunden.

Unsere Urlaubstage verbrachten wir am Pool. Es gab drei Becken in dem Spaßbad: Ein Planschbecken für die ganz Kleinen wie meinen Stöpsel, ein Planschbecken für Kinder und dann noch das Wellenbad. Ersteres war – welch eine geniale Idee! – mit einem Sandkasten gekoppelt. Die lieben Kleinen hatten ihre helle Freude, Sand vom Kasten ins Wasser zu tragen. In dem 15 Zentimeter hohen Wasser knirschte es gewaltig unter dem Hintern. Mein Kind hatte den Spaß seines Lebens und war ganz in seinem Element.

Vermisse ich meine Urlaube von früher? Ganz ehrlich: ja. Glücklicherweise bin ich früher so verreist, wie ich wollte. Niemand kann mir die Erinnerung daran nehmen, wie ich Silvester in Sydney feierte, tief beeindruckt am Grand Canyon stand oder den einfach nur traumhaften Strand auf Mauritius genoss. Und irgendwann kommt wieder diese Zeit. Ganz bestimmt. London und New York müssen noch warten.

Themen Folgen