19:23 Uhr

Festwoche: Zum Schluss geht`s noch einmal hoch hinaus

In Thierhaupten biegt die Festwoche auf die Zielgerade ein. Am Wochenende wird nochmals „volle Pulle“ gefeiert. Warum der Umzug morgen ein echter Höhepunkt ist.

Von Claus Braun

Hoch her geht es weiter auf der 53. Festwoche. An diesem Wochenende wird an zwei Tagen nochmals „volle Pulle“ gefeiert, doch nach sechs Festtagen wird am Sonntag Schluss sein. Mit dem Festumzug erwartet dabei die Besucher ein absolutes Highlight.

Die bunten Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr, die neben der Organisation und Durchführung der diesjährigen Festtage auch ihren 145. Vereinsgeburtstag feiert, ziehen in Thierhaupten weiterhin die meisten Bewohner fest in ihren Bann. Fast alle wollen mitfeiern und Hunderte helfen mit. So auch Kameraden der befreundeten Feuerwehr aus Pirmasens, zu der seit dem Jahr 1990 ein enger kameradschaftlicher Kontakt mit steten Besuchen und Gegenbesuchen erfolgt.

Rund 100.000 bunte Dahlienblüten aus den Niederlanden

Seit dem gestrigen Freitag haben die Vereine begonnen die Motivwägen für den morgigen Festumzug zu bauen und zu gestalten. Rund 100.000 bunte Dahlienblüten aus den Niederlanden wurden hierfür angeliefert. Nachdem sich in diesem Jahr alles um die Feuerwehr dreht, ist die Motivwahl nur schwer zu erraten. Der zweite Vorsitzende Daniel Schreier verrät daher auch: „Ja, die diesjährigen Blumenwagen wer-den Motive aus der Feuerwehr-Welt zeigen!“ Ein bisschen darf noch gerätselt werden, schließlich wurden die Motive in diesem Jahr nicht im Umzugsprogramm veröffentlicht.

Kein Geheimnis ist aber, dass der morgige Umzug, der sich ab 13.30 Uhr durch die Marktgemeinde schlängelt, aus 79 Gruppen, zehn Musikkapellen und zahlreichen kleine hübsche Details bestehen wird.

Im Vergnügungspark locken verbilligte Preise

Am heutigen Samstag beginnt das Treiben auf dem Festgelände bereits um 14 Uhr. Beim Kinder- und Seniorennachmittag spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Thierhaupten auf. Im Vergnügungspark locken verbilligte Preise zum häufigen Besuch. Auch für das spektakuläre Kettenkarussell „Bayernstar“, das in diesem Jahr neu und somit auch der Renner ist, gibt es vergünstigte Fahrchips. Ab 20 Uhr werden sich besonders junge Partygäste nochmals in „Hochstimmung“ versetzen lassen. Erstmals tritt in Thierhaupten die Stimmungsband „Allgäu Power“ auf, eine Formation, die bundesweit bei großen Festen aufspielt.

Der abschließende Festsonntag beginnt um 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine im Zelt und einem Weißwurst-Essen. Nach dem Fest-gottesdienst, den ab 9.30 Uhr Pfarrer Werner Ehnle zelebrieren wird, ist die Segnung des neuen Mehr-zweckfahrzeugs vorgesehen.

Am Vormittag spielt im Zelt die Musikkapelle aus Westendorf zur Unterhaltung der Besucher auf. Um 13.30 Uhr beginnt der Festumzug, im Anschluss unterhält die SGL-Werkskapelle im Zelt. Zum Festausklang spielen ab 19 Uhr nochmals die „Original D‘Lechtaler Musikanten“.

