22:21 Uhr

Feuerwehr-Einsatz: Straßenbahn-Leitung stürzt auf die Straße

Mehrere Feuerwehren aus dem Augsburger Westen mussten am Sonntagabend ausrücken, weil die Oberleitung der Straßenbahnlinie 3 in Stadtbergen auf die Straße gestürzt war.

In der Stadtberger Straße in Stadtbergen ist am Sonntagabend eine Oberleitung der Straßenbahnlinie 3 auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehr rückte aus.

Offenbar wegen des Unwetters ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Stadtberger Straße zwischen Augsburg-Pfersee und Stadtbergen die Oberleitung der Straßenbahnlinie 3 auf die Straße gestürzt.

Es handelte sich um eine Leitung, die bis zu 700 Volt Gleichstrom führte und damit Menschen in der Nähe sehr gefährlich werden konnte. Mehrere Feuerwehren rückten an, um die Leitung zu erden, sodass kein Strom mehr fließen konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Oberleitung stürzt in Stadtbergen auf Straße - Feuerwehr kommt

Der Einsatz der Feuerwehr war zügig beendet. Anschließend machten sich Techniker der Stadtwerke daran, den Schaden zu beheben, damit am Montagmorgen wieder Straßenbahnen fahren können.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall weist Friedhelm Bechtel von der Augsburger Berufsfeuerwehr darauf hin, dass abgestürzte Oberleitungen sehr gefährlich sein können. Für Anwohner oder Passanten geht von den Leitungen Lebensgefahr aus.

Man sollten sich stets von ihnen fernhalten und niemals näher hingehen. Außerdem sei möglichst schnell die Polizei oder Feuerwehr zu rufen, sobald eine kaputte Leitung auffällt. (AZ)

