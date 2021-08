Fischach

18:30 Uhr

Hund beißt Bub im Landkreis Augsburg: Gutachten liegt vor

Ein Schäferhund (nicht dieser) beißt in Fischach einen Bub ins Gesicht. Die Folge: Er muss sich einem Wesenstest unterziehen.

Plus Das Ordnungsamt in Fischach will eine weitere Expertise anfordern.

Mitten ins Gesicht hatte ein Schäferhund vor einem Monat einen dreijährigen Buben gebissen. Der Hund musste sich daraufhin einem Wesenstest unterziehen, den die Königsbrunner Diensthundestaffel der Polizeiinspektion vorgenommen hat. Das Ergebnis ist nun der Staatsanwaltschaft sowie dem Ordnungsamt der Marktgemeinde zugegangen.

