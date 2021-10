Polizei stoppt Autofahrerin mit 1,38 Promille Alkohol im Blut

Weil eine alkoholisierte Autofahrerin keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss sie gleich 1000 Euro zahlen und darf ihren Führerschein behalten.

Andere Regeln für EU-Ausländerinnen und -ausländer: Am Samstag, 16. Oktober, wurde gegen 23.20 Uhr eine 43-jährige rumänische Autofahrerin in Fischach kontrolliert. Nachdem bei ihr Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde sie zum Alkotest zur Dienststelle gebracht. Ein hier durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Nachdem die 43-Jährige in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg die ausstehende Geldstrafe von 1000 Euro in Form einer Sicherheitsleistung sofort bezahlen. Eine Führerscheinsicherstellung erfolgte nicht. (jah)

