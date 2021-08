Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Fischach leicht verletzt

Ein 20-jähriger Rollerfahrer wird im Fischacher Ortsteil Aretsried von einem Auto erfasst. Der junge Mann kommt ins Krankenhaus.

Leicht verletzt ist ein 20-Jähriger nach einem Unfall im Fischacher Ortsteil Aretsried. Laut Polizei missachtete der junge Mann am Montag gegen 7 Uhr ein Stopp-Zeichen an einer Kreuzung in Aretsried. Ein 18-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Rollerfahrer. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 20-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. (kinp)