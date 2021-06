Vorfahrt missachtet: Unfall beim Einbiegen in Fischach

Ein Autofahrer übersieht in Fischach den Wagen eines anderen und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Einbiegen ist es in Fischach am Montag gegen 8 Uhr gekommen. Laut Polizei war ein 57-jähriger Opel-Fahrer in der Buschelbergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2026 wollte er nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen auf der Poststraße auswärts fahrenden, bevorrechtigten 23-jährigen VW-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)