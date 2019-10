vor 21 Min.

Frau fällt in Gersthofen auf einen Trickbetrüger herein

Auf einen Trickdieb ist eine 49-Jährige am Dienstag in Gersthofen hereingefallen.

Der Trick ist zwar alt, funktioniert aber offenbar immer noch. Auf jeden Fall ist eine 49-Jährige nach dieser Begegnung um 80 Euro ärmer.

Auf einen Trickdieb ist eine 49-Jährige am Dienstag in Gersthofen hereingefallen. Die Frau packte auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Otto-Hahn-Straße gerade ihren Einkauf ins Auto, als sie ein Mann ansprach. Der etwa 60-Jährige war gut gekleidet und bat darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Die Frau nahm ihren Geldbeutel und suchte das Kleingeld zusammen. Unvermittelt griff der Mann laut Polizei ins Münzfach, sodass einige Geldstücke auf den Boden fielen. Als beide sie wieder aufhoben, griff der 60-Jährige vermutlich in das Geldscheinfach und entwendete daraus 80 Euro.

Die 49-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als sie in einem anderen Geschäft bezahlen wollte. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

