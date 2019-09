vor 33 Min.

Frau wird daheim kontrolliert: Führerschein ist weg

Damit hat in Welden eine 68-jährige Autofahrerin sicherlich nicht gerechnet. Als sie bereits daheim ist, steht auf einmal die Polizei vor der Tür.

Daheim in ihrer Wohnung hat eine 68-Jährige am Dienstag ihren Führerschein abgeben müssen. Die Polizei wurde zuvor informiert, dass sich die 68-Jährige in der Uzstraße in Welden betrunken hinters Steuer gesetzt habe. Die Beamten trafen die Frau zuhause an und bemerkten starken Alkoholgeruch. Der Test ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Nachdem laut Polizei der Fahrtnachweis gesichert war, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Es erfolgt Anzeigenerstattung wegen einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt. (thia)

