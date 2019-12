vor 20 Min.

Frische Impulse für den Rat in Gablingen

Die Gruppe Junge Bürger Gablingen nominiert ihre Kandidaten. Was sie sich vorgenommen haben.

Die Kommunalpolitik weiterhin aktiv mitgestalten und so unsere Gemeinde fit für die Zukunft machen will die Wählergruppierung „Junge Bürger Gablingen“. Sie tritt daher Wählergruppierung erneut mit 16 Kandidaten plus Ersatzkandidat für die Kommunalwahl 2020 an. Seit 2008 ist die parteiunabhängige Wählergruppierung im Gemeinderat Gablingen vertreten und stellt derzeit die beiden jüngsten Gemeinderäte. „Damit hebt sich unsere Fraktion vom aktuellen Altersschnitt mit über 50 Jahren im Gremium deutlich ab.“, betont Christoph Luderschmid. „Dies bedeutet aber nicht, dass wir noch grün hinter den Ohren sind“, ergänzt Christian Kaiser. „Ganz im Gegenteil! Wir haben in unseren Reihen bereits fast 18 Jahre kommunalpolitische Erfahrung gesammelt.“ Viele Aufgabenstellungen, wie Kinderbetreuung oder Baulandmodell, betreffen direkt die jüngere Generation. „Hier müssen wir zwingend mitwirken und unsere Ideen und Vorstellungen einbringen“, verdeutlichen die beiden Gemeinderäte.

Austausch zu den unterschiedlichsten kommunalpolitischen Themen

Damit dies bestmöglich gelingt, steht hinter den Vertretern während der gesamten Legislaturperiode ein starkes Team. Bei den regelmäßig angebotenen öffentlichen Infostammtischen findet ein Austausch zu den unterschiedlichsten kommunalpolitischen Themen statt. In der offenen Diskussion erklären die beiden Gemeinderäte Christian Kaiser und Christoph Luderschmid die Hintergründe oder Zusammenhänge. Alle Anwesenden haben jederzeit die Möglichkeit, Ideen oder Anliegen einzubringen. Die frischen Impulse werden anschließend durch die beiden Räte ins Gremium eingebracht. Das Team ist bereit, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und alle Ortsteile fit für die Zukunft zu machen. Die JBG-Kandidaten sehen einer Lösung der anstehenden Aufgaben in Zusammenarbeit von Jung und Alt in der Gemeinde Gablingen mit Freude entgegen.

Die Gemeinderatskandidaten der Jugend Bürger Gablingen

1. Christian Kaiser (39), Leiter SAP-Entwicklung.



(33), Geschäftsführer Maschinenring. 3. Katharina Merktle (28), Grundschullehrerin.



(19), Auszubildender Mechatroniker. 5. Martin Schuster (37), Elektromeister.



7. Sara-Marina Pongratz (32), Kauffrau für Bürokommunikation in Elternzeit.



(32), Elektrotechniker. 9. Stefan Schuster (34), Brandmeister.



(28), Landwirtschaftsmeister. 11. Patrick Pest (34), Umweltingenieur.



(20), KFZ-Mechatroniker – . 13. Marta Pest (35), Wirtschaftsfachwirtin.



(20), Auszubildender KFZ-Mechatroniker. 15. Alexander Stürzenhofecker (36), Leiter Arbeitssicherheit und Umweltmanagement.



(34), Berufskraftfahrer. Ersatz Tobias Schuster (40), Schreinermeister. (AL)



