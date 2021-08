Nach dem Aus für Edeka sind die Gablinger enttäuscht

Plus Der einzige Supermarkt im Ort soll geschlossen werden, samt Postfiliale und Bäckerei. Was die Gablinger davon halten und warum es für manche kaum Alternativen gibt.

Die anstehende Schließung des Edeka-Marktes in Gablingen bestürzt die Bürgerinnen und Bürger. Der Supermarkt stellte bisher für viele eine wichtige Versorgungsstätte dar. Auch die Postfiliale und die Ihle-Bäckerei verschwinden dann aus dem Ort. Schließt der Laden, liegt der nächste Supermarkt in Stettenhofen, gut vier Kilometer entfernt.