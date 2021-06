Gablingen

06:00 Uhr

Was weiß Wikipedia? Die Ur-Gablinger waren Thüringer

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Von Marco Keitel

In ein paar kleinen, unscheinbaren Räumen neben der Grundschule liegen in Glaskästen Schätze aus vielen Jahrhunderten Gablinger Geschichte. Deren Verwalterin ist Gudrun Nitsch, Leiterin des Archäologischen Heimatmuseums. Mit der Geschichte Gablingens kennt sie sich gut aus, nicht nur, weil sie das Museum leitet und in den vergangenen vier Jahrzehnten an zahlreichen Ausgrabungen teilgenommen hat. Die 80-Jährige lebt selbst seit 1965 in der Gemeinde. Zur Geschichte Gablingens auf Wikipedia sagt sie: "Da, finde ich, fehlt schon vieles."

Themen folgen