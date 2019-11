vor 45 Min.

Gablingen gibt zu wenig Geld aus

Ausschuss sieht auch Möglichkeiten, mehr Gewerbesteuer einzunehmen. Einbahnstraßenregelung am Kindergarten soll Verkehrssicherheit erhöhen

Von Tobias Karrer

Alles in allem geht die Jahresrechnung für 2017 der Gemeinde Gablingen ohne Probleme durch. Einstimmig entlastete der Gemeinderat den Bürgermeister und seine Verwaltung. Allerdings zeigte sich erneut ein bekanntes Problem: Geplante Investitionen wurden nicht realisiert.

Insgesamt hat die Gemeinde im Jahr 2017 etwa 16,3 Millionen Euro ausgegeben und sogar einen Gewinn von etwas unter 600000 Euro erwirtschaftet. Zusätzlich verfügt die Gemeinde über eine Rücklage von 2,6 Millionen Euro. So seien auch die Schulden gedeckt, betonten sowohl Bürgermeister Karl Hörmann als auch der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsauschusses Walter Wörle ( SPD/BU).

All das klingt zwar positiv, trotzdem gab es im Gemeinderat Kritik: Gablingen hat es auch 2017 nicht geschafft, geplante Investitionen tatsächlich durchzuführen. Das hat laut Wörle unterschiedliche Gründe. Er nannte zum Beispiel die fehlende „WoManpower“ in der Verwaltung oder auch die Auslastung von Handwerksbetrieben. In diesem Zusammenhang forderte er die Verwaltung auf, die Beschlüsse des Gemeinderats ernst zu nehmen. Das Gremium hatte beispielsweise schon vor einiger Zeit verlangt, laufend über den aktuellen Stand von Baumaßnahmen und Investitionen informiert zu werden.

Außerdem sprach der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde eine wichtige Empfehlung aus: Man solle sich in der Verwaltung frühzeitig mit den im nächsten Jahr anstehenden Maßnahmen beschäftigen. So könne man nicht nur bei den Ansätzen „etwas mutiger“ kalkulieren, sondern auch Firmen frühzeitig beauftragen. „Jeder, der schon einmal einen Handwerker engagieren wollte, weiß: Wenn ich Mitte des Jahres anfrage und bis zum Ende etwas brauche, funktioniert das heutzutage nicht“, sagte Wörle. Außerdem empfahl der Ausschuss kleinere Maßnahmen wie die fachmännische Überprüfung der Bäume im Gemeindegebiet und der Brücke am Feuerwehrhaus.

Wörle betonte weiter: „Unsere Kinder sind uns lieb, aber manchmal auch teuer.“ Positiv bewerten er und der Ausschuss die Tatsache, dass Elterngebühren nur zwischen 13 und 18 Prozent von dem decken, was ein Kindergarten kostet. Für den Rest steht die Gemeinde gerade.

Außerdem erklärte er die Zusammensetzung der Gewerbesteuer in Gablingen. Von 460 angemeldeten Gewerben zahlten nur etwa 20 Prozent Steuern. Nur sechs von ihnen tragen mit Summen über 100000 Euro zum Gablinger Haushalt bei. „Den ein oder anderen Taler mehr“ könne man vielleicht mit der Zerlegung der Gewerbesteuer verdienen. Sein Appell an die Gemeinde: Auf Unternehmen, die Filialen oder große Aufträge im Gemeindegebiet haben, zuzugehen.

„Es gibt, glaube ich, keine Kommune, die die Rechnungsprüfung in dieser Tiefe durchführt“, sagte Karl Hörmann und ergänzte: „Manchmal ist es zwar nicht so angenehm, aber ich finde es gut, weil da wichtige Themen angesprochen werden.“ Martin Uhl (CSU) lobte die Arbeit von Walter Wörle und den Rechnungsprüfern: „Das ist wahrscheinlich die zeitaufwendigste Aufgabe im Gemeinderat – Ehrenamt pur.“

Länger wurde über die verkehrsberuhigenden Maßnahmen entlang der Bürgermeister-Falch-Straße und speziell am Haus der Kinder in Lützelburg diskutiert. Eltern und Anwohner hatten Maßnahmen gefordert, die speziell dann greifen, wenn Kinder zur Einrichtung gebracht oder von ihr abgeholt werden. Eigentlich hatte das Gremium beschlossen, die gesamte Bürgermeister-Falch-Straße zur Einbahnstraße zu machen. Anwohner hatten sich aber dagegen ausgesprochen. Zusätzliche Parkplätze für das Personal und eine Einbahnstraßenregelung direkt an der Kita sollen jetzt Abhilfe schaffen.

Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, dem Landschaftspflegeverband beizutreten. Er habe als Bürgermeister gute Erfahrungen mit dem Verband gemacht, betonte Walter Wörle. Der Verband übernimmt Aufgaben wie Mähen oder die Einrichtung von Biotopen. Der Beitritt, der durch die Mitgliedschaft der Gemeinde im Naturpark Westliche Wälder nur 39 Cent pro Einwohner und Jahr kosten wird, könnte eine Entlastung für die Gemeinde und ihren Bauhof bedeuten, war sich das Gremium einig.

