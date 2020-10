14:40 Uhr

Gasleitung in Zusmarshausen beschädigt: Straße stundenlang gesperrt

Beim Verlegen von Glasfaserkabeln ist in Zusmarshausen eine Gasleitung beschädigt worden. Das hatte weitreichende Folgen.

Weil eine Gasleitung in Zusmarshausen beschädigt wurde, war die Schlossstraße am Freitag stundenlang gesperrt. Laut Polizei ist die Leitung am Freitag gegen 12 Uhr beim Verlegen von Glasfaserkabeln beschädigt worden.

Keine Gefahr für Anwohner in Zusmarshausen

Die Schlossstraße musste im Anschluss weiträumig gesperrt werden. Die Feuerwehr Zusmarshausen regelte den Verkehr, Mitarbeiter von Erdgas Schwaben kümmerten sich um den Schaden. Das dauerte bis etwa 19 Uhr, berichtet die Polizei. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. (kinp)

