Gasthof Fuchs in Steppach: Gastlichkeit in sechster Generation

Plus Wir stellen Gaststätten im Augsburger Land vor, die etwas Besonderes zu bieten haben. Zu Besuch beim Gasthof Fuchs in Steppach.

Von Oliver Reiser

Erinnern Sie sich noch an die Fernsehserie „Königlich bayerisches Amtsgericht“? Als das Bier noch dunkel, die Menschen typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger waren. Da wurde nach den Verhandlungen immer noch im Biergarten eine Maß kredenzt. Daran wird man erinnert, wenn man den Biergarten des Brauereigasthof Fuchs in Steppach betritt. Tradition und bayerische Behaglichkeit wird hier und in den mit viel Holz ausgestatteten Räumlichkeiten großgeschrieben.

Schon Casanova und Napoleon III. aßen im Gasthof Fuchs

An den Wänden der rustikalen Gaststube hängen die Gemälde der Ahnen. Seit sechs Generation befindet sich der Gasthof in Familienbesitz. Familiär geht es auch im Biergarten zu. An einem Tisch ist an diesem sonnigen Tag ein Platz leer geblieben. Stattdessen liegen dort eine Rose und ein Sterbebildchen. Freunde trauern um einen verstorbenen Stammtischkameraden. Am Nebentisch liest die Bedienung einem blinden Ehepaar die Speisekarte vor. Die bestellte Schweinshaxe und der dazugehörige Knödel werden anschließend bereits geschnitten serviert.

Rinderroulade mit Perlzwiebelsoße hat Koch Marco Bader auf Kartoffel-Sellerie-Püree angerichtet. Bild: Marcus Merk

Unter den Gästen befanden sich in früheren Zeiten illustre Persönlichkeiten wie Götz von Berlichingen, Giacomo Casanova, der spätere Kaiser Napoleon III. oder Joachim Ringelnatz. Stammgast war auch die Augsburger Fußballikone Helmut Haller, der beim Fuchs seinen 70. Geburtstag feierte. Mit dabei war da auch der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Uwe Seeler.

Mitten unter ihren Gästen fühlen sich Josef Fuchs, seine Tochter Jessica und sein Neffe Rainer Erdle, die den Familienbetrieb leiten, am wohlsten. „Die Aufgaben sind glasklar verteilt“, erklärt der Seniorchef. Die Tochter kümmert sich als gelernte Hotelfachfrau um das 1957 im ehemaligen Tanzsaal eingerichtete Hotel, der Neffe, der BWL studierte, um EDV, Biergarten und Weihnachtsmarkt. Beide zusammen tragen die Verantwortung für 40 bis 50 gute Geister, die beim Fuchs arbeiten. Darunter auch ein Metzger. Jeden Dienstag wird hausgemachte Wurst produziert, am Mittwoch stehen Schlachtschüssel oder Blut- und Leberwürste auf der Speisekarte.

Als der Gasthof gegründet wurde war Amerika noch nicht entdeckt

Seit seiner Gründung im Jahr 1431 hat der Brauereigasthof Fuchs eine bewegte Geschichte erlebt. Im Jahr 1782 brach während eines Hochzeitmahles in der Küche ein Feuer aus. Das nach dem Brand fast völlig renovierte Gebäude findet man noch heute in dieser Form wieder. Seit 1890 befindet es sich im Besitz der Familie Fuchs. Zwei Ereignisse in den letzten Jahren haben die Mauern des altehrwürdigen Gasthofes in ihren Grundfesten erschüttert. Doch der Familienbetrieb hat sowohl die Corona-Krise als auch einen großen Auftritt in einer Fernsehserie gemeistert.

Rindsroulade mit Perlzwiebelsauce 1 / 9 Zurück Vorwärts Zutaten 4 Rinderrouladen, 6 Scheiben Speck, Gewürzgurken, Senf, rote Zwiebeln, Butterschmalz, Salz, Pfeffer, Holz- oder Metallspieße. Für die Soße Suppengrün (Lauch, Möhre, Sellerie), Zwiebeln, Tomatenmark, Zucker, Rotwein, Rinderbrühe, Butter, Perlzwiebeln. Schwierigkeitsgrad aufwendig.

Einkauf Rindfleisch aus der Keule gibt es beim Metzger. Alle anderen Zutaten im Supermarkt.

Zubereitung Das Rouladenfleisch mit Klopfer oder kleiner Pfanne dünn und platt klopfen (Tipp: Frischhaltefolie auf das Fleisch legen). Vor dem Rollen erst die Seiten einschlagen.

Mit Salz und Pfeffer würzen und je einem Esslöffel Senf bestreichen, eine Speckscheibe, längs geschnittene Gewürzgurke und klein geschnittene Zwiebel darauf verteilen. Dann immer zwei Rouladen auf einen Spieß stecken.

Fertigstellung: Die Rouladen in Bräter oder Schmorpfanne mit Butterschmalz bei hoher Temperatur kross anbraten. Warm stellen.

Wurzelgemüse mit zwei Zwiebeln sowie einem Teelöffel Tomatenmark fünf Minuten Farbe geben. 250 ml Rotwein auf dreimal hinzu geben und jeweils reduzieren lassen. Dann 300 ml Rinderbrühe zugeben.

Die Rouladen in die Flüssigkeit legen und für 90 Minuten in den auf 160 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Für die Soße wird das Gemüse passiert und eingekocht. Dann kommen die Perlzwiebeln hinzu. Zum Schluss kalte Butterwürfel einschmelzen lassen.

Kosten Eine Mahlzeit für vier Personen kostet im Einkauf etwa 25 Euro.

Geheimtipp „Rindsrouladen werden umso besser, je öfter man sie aufwärmt“, lächelt Josef Fuchs vielsagend.

Als 2016 Kabel eins anfragte, ob das Traditionslokal beim Format „Mein Lokal, dein Lokal“ mitmachen wolle, sagte Jessica Fuchs zu. Die attraktive Blondine, die gern Dirndl trägt, durfte schließlich gegen vier andere Restaurantbesitzer antreten. „Der Auftritt im Fernsehen hat unser Leben extrem verändert“, erzählt die junge Wirtin: „Schon nach der ersten Ausstrahlung ging es rund.“ Das urige Traditionslokal mit den holzvertäfelten Räumlichkeiten wurde regelrecht gestürmt. „Es kamen Gäste bis aus Stuttgart. Wir waren eine Touristenattraktion geworden, mussten Wurst bis nach Kiel liefern. Es gab Autogrammanfragen und sogar Heiratsanträge“, lacht die 33-Jährige, die zwei Kinder hat, und meint rückblickend: „Das war das Beste, was uns passieren konnte.“

Dabei richtet sie einen Seitenblick auf ihren Vater. „Ich habe das zunächst kategorisch abgelehnt“, gibt Senior-chef Josef Fuchs zu, „doch meine Tochter hat sich durchgesetzt.“ So war es auch, als es darum ging, einen Kinderspielplatz an den 600 Gäste fassenden Biergarten anzugliedern. Dessen Besonderheit sind Heidi und Peter, zwei Ziegen, die es dort in mehreren Generationen bereits seit 1985 gibt und die die Streicheleinheiten – nicht nur der kleinen Besucher – genießen. Demnächst soll ein Bereich des Biergartens, in dem auch ab und an Livekonzerte stattfinden, überdacht werden.

Gasthof Fuchs übersteht Corona dank eines Lieferdienstes über Social Media

Schluss mit lustig war im März dieses Jahres, als die Corona-Pandemie zum Ausbruch kam. „Zunächst herrschte große Ungläubigkeit, dann Verängstigung“, blickt Josef Fuchs zurück. „Als die Gastronomie dann zugemacht hat – das war schon krass.“ Etliche Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Seit ein paar Wochen freut man sich, endlich wieder Gastgeber sein zu dürfen. Auch im Hotel, wo das Frühstück wieder in Büfett-Form serviert wird. „Die Gäste müssen Maske und Einmalhandschuhe tragen“, erklärt Jessica Fuchs die Hygiene-Auflagen.

Gasthof Fuchs: Wichtiges in Kürze 1 / 8 Zurück Vorwärts Anschrift 86356 Neusäß-Steppach, Alte Reichstraße 10.

Öffnungszeiten Täglich von 6.30 bis 24 Uhr geöffnet. Warme Küche von 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr. Biergarten ab 17 Uhr geöffnet.

Anfahrt Von der Durchgangsstraße aus ist der Gasthof nur zu sehen. Die Zufahrt erfolgt über die alte Reichstraße. Dazu muss man den braunen Hinweisschildern folgen und bei Eisdiele oder Kreppenstraße abbiegen.



Parken Entweder man erwischt einen der wenigen Plätze rund ums Haus oder man muss in der Umgebung – mehr oder weniger mühevoll – einen Parkplatz suchen.

Barrierefreiheit Am Haupteingang befindet sich eine Rampe.

Sitzplätze Gaststube 80 Plätze, Josefsstüble (Frühstücksraum) 40 Plätze, Gartenstüble 20 Plätze, Saal 105 Plätze, Biergarten 600 Plätze.

Kinderfreundlichkeit Es gibt einen Spielplatz hinter dem Biergarten und sogar zwei Ziegen zum Streicheln.

Ausrichtung Von deftigen bayerischen Schmankerln bis zu internationalen Spezialitäten. Wurstwaren aus eigener Metzgerei.

„Nur gut, dass die Jugend so schnell reagiert hat“, gesteht Josef Fuchs, die Bedeutung der Neuen Medien nicht nur in dieser Situation hoffnungslos unterschätzt zu haben. „Die Jungen machen das jedoch sensationell und haben innerhalb weniger Tage einen Lieferservice organisiert.“ Er selbst hätte es sich nie und nimmer vorstellen können, einmal Schnitzel oder Schweinshaxe to go anzubieten: „Das ist nicht bayerische Kultur.“ Und die wird schließlich im Brauereigasthof Fuchs seit über 120 Jahren gepflegt.

