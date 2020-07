vor 17 Min.

Geld für Eltern in Emersacker

Auch in Emersacker war die Kita wegen Corona geschlossen. Die Gemeinde kommt den Bürgern nun mit den Gebühren entgegen.

Die Kommune erhebt wegen Corona keine Elternbeiträge für den Kindergarten

Von Simone Kuchenbaur

Wegen der Corona-Pandemie musste der Kindergarten in Emersacker wochenlang dichtmachen. Nun will die Gemeinde den Eltern entgegenkommen. Für die Monate April und Mai erhebt die Kommune keine Elternbeiträge. Einmalig soll für Juni nur die Gebühr abgebucht werden, die auch in Anspruch genommen wurde. Laut Satzung ist eigentlich vorgesehen, dass auch, wenn die Betreuungseinrichtung nur einen Tag besucht wird, der komplette Monat abgerechnet werden müsste, erläuterte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele in der Gemeinderatssitzung.

Für die Sommerferien sind in Kindergarten und Krippe keine Schließtage vorgesehen. Das Personal wird für zur Notbetreuung angemeldeten Kinder ausreichen. Mengele dankte dem Personal des Kinderhauses für die Flexibilität. Gleiches gelte für die Mitarbeiterinnen der OGS. Auch hätten die Eltern sehr verständnisvoll reagiert. Man sehe an den Zahlen, dass die Notbetreuung nur genutzt wurde, wenn es wirklich nötig gewesen sei, so Mengele. Er bat um Verständnis bezüglich der von der Staatsregierung erlassenen Vorgabe, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nach Hause geschickt würden.

An den Geschwindigkeitsmesstafeln wurden die Daten ausgelesen. Drei Monate lang wurden am Ortsausgang Weldener Straße die Geschwindigkeiten des ein- und ausfahrenden Verkehrs aufgezeichnet. Obwohl wegen Corona weniger los war, sind durchschnittlich täglich 1300 Fahrzeuge unterwegs. Im Schnitt fahren diese innerorts 54 Stundenkilometer schnell. Ortsauswärts waren es 1700 Fahrzeuge mit 71 km/h im Schnitt. 75 Prozent der Fahrer würden sich im Toleranzbereich befinden, drei Prozent fuhren zwischen 90 und 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit lag weit im dreistelligen Bereich. Das Messgerät hängt derzeit in der Bürgermeister-Graber-Straße. Bürgermeister Mengele erklärte, dass er sich auch die Sportplatzstraße als Messstelle vorstellen könnte.

Das Vordach des Kindergartens hat nach einem Test kein Wasser mehr durchgelassen. In Kürze findet noch eine Feuchtigkeitsmessung rund um die Schadstelle statt. Hierzu wird auch das Technische Bauamt anwesend sein. In Kürze sollen Pfarrwiese und die Außenanlagen wiederhergestellt werden. Die Gemeinde hat mit Zuweisungsbescheid von der Regierung von Schwaben 350 000 Euro Fördermittel erhalten. Eine weitere Zahlung steht noch aus, wenn der Verwendungsnachweis erfolgt ist.

Das Raumbuch für das zu sanierende Mansardengebäude wurde an das Amt für Ländliche Entwicklung übergeben und wird derzeit überprüft.

Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Erschließungsarbeiten vorbereitet. Die Vergabe soll nach den Sommerferien stattfinden.

Das Gemeindefahrzeug erhält keine TÜV-Plakette mehr. Der Gemeinderat entschied, das Fahrzeug für bis zu 4000 Euro reparieren zu lassen.

Die Kommune ist verpflichtet, einen Behinderten- und Inklusionsbeauftragten zu benennen. Stefan Bauer, Michael Cho und Marc Behner werden sich die Aufgaben aufteilen.

Die Skulptur „Gemeinsam“ am Holzwinkel-Radweg wurde am Kopf beschädigt. Die Reparatur wird in Auftrag gegeben.

Themen folgen