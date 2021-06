Der Klärschlamm aus Augsburg soll in Gersthofen verbrannt werden

Ein Unternehmen aus Gersthofen sichert sich Großauftrag. Das Problem: Die Verbrennungsanlage ist noch nicht einmal genehmigt.

In ganz Europa suchte die Stadt Augsburg nach einem Abnehmer für ihren Klärschlamm. Am Ende wurde sie in der unmittelbaren Nachbarschaft fündig.

30.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr sollen die Augsburger an die MVV-Umwelt aus Mannheim loswerden. Diese wiederum ist für die Beschaffung von Klärschlamm für die geplante Klärschlammverbrennungsanlage auf dem Gelände des Industrieparks in Gersthofen zuständig. Dort will die MVV Industriepark Gersthofen GmbH die Errichtung einer Klärschlamm-Verwertungsanlage bauen. Hierfür läuft derzeit das Genehmigungsverfahren, die Anlage soll im Sommer 2024 den Betrieb aufnehmen. Naturschützer lehnen das Projekt ab und fordern einen Planungsstopp.

Entsorgung für zehn Jahre sichergestellt

Mit einer Gesamtmenge von etwa 30.000 Jahrestonnen Klärschlamm sei die Entsorgung für die Stadt Augsburg für die nächsten zehn Jahre sichergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der MVV. Gleichzeitig stellt diese Menge die Grundlast für die projektierte Klärschlamm-Verwertungsanlage im Industriepark Gersthofen dar.

Die MVV freut sich über den Zuschlag, der den strategischen Ansatz bei der Planung einer Klärschlamm-Verwertungsanlage unterstreicht. "Unser Ziel ist es, die Anlage mit Klärschlammmengen aus der Region zu betreiben. Kurze Transportwege und die regionale Partnerschaft mit der Augsburger Kläranlage sind für uns, aber auch für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit sehr wichtig", sagt Heinz Mergel, Geschäftsführer der MVV Industriepark Gersthofen.

Lesen Sie dazu auch