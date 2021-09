Gersthofen

vor 34 Min.

Die Lechstrolche sind Gersthofen mehr als sieben Millionen Euro wert

Plus In der neuesten und teuersten Kita der Stadt haben rund 160 Kinder Platz. Die nächsten Bauvorhaben für die jungen Gersthofer kündigen sich schon an.

Von Christoph Frey

Feierstimmung in Gersthofen: Nur wenige Tage nach der Begegnungsstätte "Du und Hier" im Kollerhof hat die Stadt ihre neueste und größte Kita eingeweiht, die Lechstrolche in der Roseggerstraße. Wenn dort in wenigen Tagen die letzte Gruppe einzieht, werden auf auf zwei Stockwerken verteilten 1800 Quadratmetern 160 Kinder (Krippe. Kindergarten, Hort) von einem knapp 30-köpfigen Team betreut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen