Gegner fordern Planungsstopp für Klärschlamm-Verbrennungsanlage

Bevor der Klärschlamm verbrannt werden kann, wird er in einer Schlammentwässerungsanlage - hier in der Hirblinger Kläranlage getrocknet.

Plus Wohin mit dem Klärschlamm? Eine große Verbrennungsanlage in Gersthofen soll die Lösung bringen. Der Bund Naturschutz hat massive Einwände.

Von Gerald Lindner

Was soll mit dem Schlamm aus Kläranlagen geschehen? Eine landwirtschaftliche Nutzung wird wegen der darin enthaltenen Schadstoffe immer schwieriger. Nun soll eine Klärschlammverbrennungsanlage auf dem Gelände des Industrieparks Gersthofen eine Lösung bringen. Derzeit läuft das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Der für Mittwoch geplante Erörterungstermin wurde pandemiebedingt abgesagt. Der Bund Naturschutz (BN) hat erhebliche Einwände gegen die Pläne, fordert einen Planungsstopp und will die Bayerische Staatsregierung mehr in die Pflicht nehmen.

