Gersthofen

11:32 Uhr

"Komm, Erde retten!": Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium ist Umweltschule

Plus Dank Energiekurs und Umweltkongress: Das Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium ist jetzt Umweltschule in Europa und Internationale Nachhaltigkeitsschule.

Schülerinnen und Schüler für nachhaltige Entwicklung begeistern - damit will das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichern und die Wahlmöglichkeiten zukünftiger Generationen zur Gestaltung ihres Lebens erhalten. Wer hier zur Schule geht, soll zur aktiven Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt beitragen. Das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen erhält für diese Bemühungen erstmals die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen