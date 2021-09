Gersthofen

vor 32 Min.

Mindestens 360.000 Euro: Gersthofen versteigert einen Bauplatz

Plus Wie viel Geld ist Häuslebauern ein Grundstück mitten in Gersthofen wert? Das wird eine Versteigerung zeigen. Eines ist aber jetzt schon klar: Billig wird's nicht.

Von Christoph Frey

Gräser und Gestrüpp wachsen wild. Wäre nicht das Rauschen des Verkehrs von der Bahnhofstraße her zu hören, wären nicht die properen Häuser in der Nachbarschaft, man könnte sich in einer einsamen Gegend wähnen. Stattdessen aber steht man in einer Seitenstraße mitten in Gersthofen und betrachtet den letzten Bauplatz für ein Einfamilienhaus, den diese Stadt derzeit zu vergeben hat. Wie viel er kosten wird? Das muss sich erst heraus stellen. Denn die gut 500 Quadratmeter werden meistbietend versteigert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen