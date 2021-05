Gersthofen

25.05.2021

Neueröffnung: So sieht es im neuen Escape-Room in Gersthofen aus

Erfährt man an diesem Telefon die Lösung, wie man durch die versperrte Tür in den nächsten Raum des Escape Rooms kommt?

Plus Der neue Escape-Room in Gersthofen öffnet am Mittwoch in der Sporterlebniswelt Exus. Wie die Szenerie aussieht und welche Aufgaben die Teams dort lösen müssen.

Von Oliver Reiser

Es ist stockfinstere Nacht, die Dielenbohlen knarzen und Stromstöße britzeln. Ein ehemaliger Gefängniswärter hat eine Besuchergruppe bei einer Nachttour auf der weltberühmten Gefängnisinsel Alcatraz in San Francisco in der nebligen Dunkelheit in einen engen Zellentrakt gebracht. Dort werden einige in einem unbeobachteten Moment von der Gruppe getrennt und in einen dunklen Raum verschleppt. Auch wenn auf Alcatraz selbst nie Gefangene hingerichtet wurden, halten sich nach wie vor Gerüchte, dass in den Kellergewölben von "The Rock" Hinrichtungen durch den elektrischen Stuhl vollzogen wurden. Seltsame Geräusche scheinen dies zu bestätigen.

