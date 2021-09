"Open-Park" auf dem Freigelände der Gersthofer Mittelschule

Jahre hat es gedauert - nun ist die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule inklusive Freigelände fertig. Das soll nun bei einem "Open Park" gefeiert werden.

Das Gersthofer Großprojekt "Anna-Pröll-Mittelschule" nahm in den vergangenen Jahren immer weiter Formen an. Nach der Einweihung der neuen Dreifachturnhalle und dem offiziellen Start des Schulbetriebs stand der Abriss des alten Schulgebäudes und die umfassende Neugestaltung der Außenflächen auf der Agenda. Freiflächen zum Entspannen, Raum für Spiel und Sport sowie jede Menge Grün wurden hier kombiniert. Zur Fertigstellung hat sich die Schulfamilie etwas besonderes ausgedacht.

Denn das Freigelände kann nun endlich genutzt werden. Die Außenflächen wurden in den vergangenen Wochen fertiggestellt und sind bereit für das neue Schuljahr. Auch Bürgerinnen und Bürger können nun einen Blick auf das Gelände werfen, denn die Stadt Gersthofen und die Schulfamilie veranstalten am Samstag, 18. September, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr gemeinsam einen "Open Park".

Sportgruppen präsentieren sich

Die Aktion wird musikalisch von den Schwäbischen Musikanten begleitet. Sportgruppen der Mittelschule präsentieren sich während dieser Zeit auf dem Hartplatz und an den Spielgeräten und präsentieren die verschiedensten sportlichen Möglichkeiten, welche das neue Außengelände zu bieten hat.

Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf betont: "Es war für uns essenziell, dass wir nicht nur ein Schulgebäude mit innovativen Raumkonzepten und besonderer Innenarchitektur planen, sondern auch die Außenflächen den Anforderungen unserer Kinder und der ganzen Schulfamilie gerecht werden." Die Veranstaltung findet auf den Außenflächen der Anna-Pröll-Mittelschule statt, die Zugänge sind entsprechend ausgeschildert. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften.