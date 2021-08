Risse im Stamm: Gersthofen muss den Maibaum abbauen

Plus Abgebaut hat die Stadt Gersthofen ihren Maibaum auf dem kleinen Rathausplatz. Grund dafür waren Risse im Stamm. Es gab aber auch noch eine andere Ursache.

Der Gersthofer Maibaum ragt auf dem kleinen Rathausplatz aus den niedrigen Platanen weit in die Höhe empor. Am Donnerstag musste das traditionelle Frühlingssymbol allerdings abgebaut werden. Bei der letzten Kontrolle wurden nämlich Risse im Stamm festgestellt. Außerdem war der Baum von Haus aus leicht schief. Diese Neigung hatte sich nach den Stürmen der vergangenen Wochen noch verstärkt. Warum die Stadt ihre Konsequenzen zog.