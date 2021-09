Schwer verletzt: Autofahrerin übersieht in Gersthofen einen Radfahrer

Ein 25-jähriger Radfahrer kracht in Gersthofen in die Heckscheibe eines Autos. Er wird schwer verletzt. Die Fahrerin hatte ihn beim Ausparken übersehen.

Schwer verletzt worden ist ein 25-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Gersthofen. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte den jungen Mann übersehen.

Die Frau wollte laut Polizei gegen 14.30 Uhr rückwärts von einem Grundstück in die Johannesstraße fahren. Gleichzeitig näherte sich der Radler, den die 41-Jährige allerdings nicht bemerkte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Autos. Dabei prallte er mit der linken Hand und dem Kopf in die Heckscheibe. Er musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1500 Euro. (thia)