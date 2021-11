Unbekannter fährt in Gersthofen gegen geparktes Auto: Polizei sucht Zeugen

Ein 23-Jähriger lässt seinen Wagen einen Tag in der Ortliebstraße in Gersthofen stehen. Als er zurückkommt ist der Kotflügel eingedrückt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein geparktes Auto hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Gersthofen angefahren. Der Wagen des 23-jährigen Halters stand von Sonntag, etwa 15 Uhr, bis Montag gegen 13 Uhr in der Ortliebstraße.

In diesem Zeitraum fuhr laut Polizei eine Person gegen den vorderen linken Kotflügel und drückte ihn ein. Der oder die Unfallflüchtige kümmerten sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)